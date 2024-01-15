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Огнєвіч обурена присутністю росіян в трендах YouTube

15 січня 2024 22:14
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Огнєвіч обурена присутністю росіян в трендах YouTube
Співачка Злата Огнєвіч. Фото: Instagram/zlata.ognevich
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Днями співачка Злата Огнєвіч презентувала новий мініальбом "Віддаю" та кліп на пісню "Все невипадково". Втім відео поки що не потрапило до ТОП-15 розділу "Музика" українського YouTube. Чимало російських треків вище за нову пісню Злати. 

У своєму Instagram Огнєвіч прокоментувала цю ситуацію.

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Співачка обурена, що в ТОП-20 музичних трендів українського YouTube майже половина — представники російського шоу-бізнесу. Так, наприклад, п’яту сходинку займає останнє відео MORGENSHTERN. Вище Злати за позиціями й Miyagi & Эндшпиль, KRBK, Marine Manasian. Також в чарті присутні SHAMAN, Ярослав Сумишевский і навіть старий хіт "Седая ночь" радянського гурту "Ласковый Май".

"Я вкладаю гроші у пісні, залучаю десятки людей для створення альбому, кліпу, просування. Це місяці роботи, щоб потім побачити в трендах "Там где клен шумит" і "Снова седая ночь?"В наших артистів не має зараз тисячі доларів, щоб ввалювати в рекламу та боротися за ці місця", — прокоментувала Злата. 

Скриншот: Instagram/zlata.ognevich

Огнєвіч не розуміє, як під час повномасштабної війни можна підтримувати російські проєкти. Бо з кожного прослуховування чи перегляду контенту громадяни країни-терориста отримують гроші від стримінгових платформ.

"Як вам такий вибір українців? Скільки ще має прилетіти ракет, щоб ми зрозуміли, що ви ж і допомагаєте ворогу. Ви руйнуєте нашу культуру своїми руками. Ви платите їм кошти, щоб вони нас вбивали", — підсумувала Злата.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Злата Огнєвіч переплутала назви курортів і мала проблеми на відпочинку. Також ми розповідали, що Огнєвіч відповіла на запитання підписників щодо переносу своїх концертів.

YouTube
музика
Злата Огневич
українські зірки

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