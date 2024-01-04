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Російська співачка Маслова розповіла, як її видворили з України

4 січня 2024 16:03
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Російська співачка Маслова розповіла про допит СБУ і загрозу замаху у Карпатах
Співачка та блогерка Аліна Маслова. Фото: instagram.com/maslova.alisha
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Співачка та блогерка Аліна Маслова, яка будує кар'єру у Москві, цього тижня приїхала на відпочинок до Карпат. Після розповсюдження цієї інформації у ЗМІ її розшукало СБУ і виставило з країни. 

Вперше після цих подій Маслова з'явилася у своєму Instagram і розповіла свою версію того, що відбулося. 

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Блогерка Аліна Маслова, яка родом з Придністров'я, але будує свою кар'єру у Росії, минулого тижня приїхала з родиною на відпочинок в українські Карпати, чим хизувалася у сторіс. 

 

Блогерка Аліна Маслова приїхала в Карпати. Скриншот: Instagram/maslova.alisha

Її відео швидко набрали перегляди і вона почала отримувати купу хейту з боку українців, адже дівчина виступає за мир і однаково любить як Росію, так і Україну. 

Проте сама блогерка заявляє, що українські медіа розповсюджували про неї "брехливу" інформацію. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/maslova.alisha
Скриншот зі сторіс instagram.com/maslova.alisha

"Моє відео стали репостити до себе блогери-мільйонники і сотні інших людей зі словами, що росіянка, яка приїхала в Україну. Хоча я молдованка, я не маю російського громадянства, і проживаю я в Молдові, а не в Росії. Через кілька годин після цього відео я була вже у всіх новинах України і Молдови з брехливою інформацією", — розповіла Аліна у сторіс. 

Розповіла про допит СБУ

Після того, як ця історія потрапила у ЗМІ, Масловою зацікавилося СБУ. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/maslova.alisha

"Вже на ранок 31 грудня мені зателефонували з поліції та попросили підійти до готелю, показати документи. Я приходжу до готелю, стоять 5-6 службовців СБУ з автоматами. Почався жорсткий допит", — згадує блогерка. 

За словами молдованки, СБУ забрали її мобільний телефон, переглядали його, а також ставили політичні питання.

Частину допиту знімали на відео і виклали у соціальні мережі ще кілька днів тому. Там можна почути, що Аліна швидко "перевзулася" і визнала, що це Росія — країна агресор і вона засуджує напад РФ. Проте у політиці, за словами дівчини, вона не розбирається. 

 

Вже у своїх сторіс блогерка розповідає, що її змусили записати відео зі словами, що це РФ напала на Україну. 

СБУ також попередили Аліну про те, що на неї готується напад. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/maslova.alisha

"Поліція сказала, що у них є інформація, що на мене та мою сім'ю готується замах на 11 вечора в новорічну ніч. Що збирається угруповання звичайних громадян, які хочуть знайти мене ну і як би .... і вони вже знають, де я і т.д", —поділилася Маслова. 

Відомо, що у той самий день блогерка з родиною залишила Україну. 

Нагадаємо, СБУ "наламала" новорічний відпочинок в Карпатах російській співачці

Також ми писали, що українці захейтили російську співачку, яка приїхала відпочивати в Карпати. 

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