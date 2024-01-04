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Российская певица Маслова рассказала, как ее выдворили из Украины

4 января 2024 16:03
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Российская певица Маслова рассказала о допросе СБУ и угрозе покушения в Карпатах
Певица и блогер Алина Маслова. Фото: instagram.com/maslova.alisha
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Певица и блогер Алина Маслова, которая строит карьеру в Москве, на этой неделе приехала на отдых в Карпаты. После распространения этой информации в СМИ ее разыскало СБУ и выставило из страны.

Впервые после этих событий Маслова появилась в своем Instagram и рассказала свою версию произошедшего.

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Блогер Алина Маслова, которая родом из Приднестровья, но строит свою карьеру в России, на прошлой неделе приехала с семьей на отдых в украинские Карпаты, чем кичилась в сторис.

 

Блогер Алина Маслова приехала в Карпаты. Скриншот: Instagram/maslova.alisha

Ее видео быстро набрали просмотры и она начала получать кучу хейта со стороны украинцев, ведь девушка выступает за мир и одинаково любит как Россию так и Украину.

Однако сама блогер заявляет, что украинские медиа распространяли о ней "лживую" информацию.

 

Скриншот со сторис instagram.com/maslova.alisha
Скриншот со сторис instagram.com/maslova.alisha

"Мое видео стали репостить к себе блогеры-миллионники и сотни других людей со словами, что я русская приехала в Украину. Хотя я молдованка, я не имею российского гражданства, и проживаю я в Молдове, а не в России. Через несколько часов после этого видео я была уже во всех новостях Украины и Молдовы с лживой информацией", — рассказала Алина в сторис.

Рассказала о допросе СБУ

После того как эта история попала в СМИ, Масловой заинтересовалось СБУ.

 

Скриншот со сторис instagram.com/maslova.alisha

"Уже к утру 31 декабря мне позвонили из полиции и попросили подойти к гостинице, показать документы. Я прихожу в гостиницу, стоят 5-6 служащих СБУ с автоматами. Начался жесткий допрос", — вспоминает блогер.

По словам молдованки, СБУ забрали ее мобильный телефон, пересматривали его, а также задавали политические вопросы.

Часть допроса снималась на видео, которое опубликовали в социальные сети еще несколько дней назад. Там можно услышать, что Алина быстро "переобулась" и признала, что это Россия — страна агрессор и она осуждает вторжение РФ. Однако в политике, по словам девушки, она не разбирается.

 

Уже на своей странице блогер рассказывает, что ее заставили записать видео со словами, что это РФ напала на Украину.

СБУ также предупредили Алину о том, что на нее готовится нападение.

 

Скриншот со сторис instagram.com/maslova.alisha

"Полиция сказала, что у них есть информация, что на меня и мою семью готовится покушение в 11 вечера в новогоднюю ночь. Что собирается группировка обычных граждан, которые хотят найти меня ну и как бы…. и они уже знают, где я и т.д", — поделилась Маслова.

Известно, что в тот же день девушка с семьей покинула Украину.

Напомним, СБУ "наломала" новогодний отдых в Карпатах российской певице.

Также мы писали, что украинцы захейтили российскую певицу, которая приехала отдыхать в Карпаты.

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