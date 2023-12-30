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Українці захейтили російську співачку, яка приїхала відпочивати в Карпати

30 грудня 2023 21:45
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Українці захейтили російську співачку, яка приїхала відпочивати в Карпати
Російська співачка, блогерка Аліна Маслова. Фото: Instagram/maslova.alisha
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На Різдво та Новий Рік в Карпати приїхали святкувати не лише українці. Так, наприклад, не приховує візит до гірськолижного курорту Драгобрат російська співачка, блогерка Аліна Маслова. На це вже відреагували українці. 

Відповідні фото та відео з’явились в сторіз Instagram Маслової.

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23-річна блогерка приїхала до Драгобрату разом з родиною, яка живе в Тирасполі. Це столиця невизнаної "ПМР" (Придністровська Молдавська Республіка), більшість жителів якої мають російське громадянство. 

Блогерка Аліна Маслова приїхала в Карпати. Скриншот: Instagram/maslova.alisha

На тлі масованого ракетного обстрілу окупантами нашої країни українські користувачі висловили своє обурення в коментарях. Бо деякі почали вітати Маслову в Карпатах та бажати їй приємного відпочинку. Співачка видаляє негативні коментарі. Втім деякі з них все ж таки залишились під дописом блогерки, яка живе та заробляє в Москві. 

Українці обурені візитом блогерки в Карпати. Скриншот: Instagram/maslova.alisha

Співачка наче очікувала подібну реакцію від підписників та відвідувачів її сторінки. Вона зауважила, що на 30% є молдаванкою, на 30% українкою і на 30% росіянка. Втім, хто вона на 10%, одіозна блогерка уточнювати не стала. 

Скриншот: Instagram/maslova.alisha

Про Аліну Маслову

Народилася у місті Тирасполі 12 жовтня 2000 року. Завагітніла в 16 років, її обранцю було 18. Батьки молодої пари наполягли на весіллі. Аліна та Саша розписалися на третьому місяці вагітності. У пари народилася донька Емілі. Особисте життя Маслова активно висвітлювала в соцмережах. 

Також блогерка будує музичну кар’єру в Росії і вже випустила чимало пісень. Слід зазначити, що Маслова сплачує податки у РФ, на які Кремль виготовляє, закуповує зброю та з 2014 року веде війну в Україні. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що з пропутінської блогерки Анастасії Івлєєвої хочуть стягнути майже мільйон доларів. Також ми розповідали, що пропагандист Філіп Кіркоров виправдався перед Дмитром Пєсковим за "голу" вечірку в Москві.

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