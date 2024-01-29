Российская группа Би-2 не выходит на связь после задержания в Таиланде

Участники группы Би-2. Фото: instagram.com/levab2

В Таиланде задержали участников российской группы Би-2 после концерта из-за отсутствия разрешения на работу. Музыканты заплатили штраф, однако их снова арестовали и теперь они находятся в центре задержания без связи.

Об этом пишет BBC.

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Могут депортировать в Россию

Музыканты российской рок-группы "Би-2" на днях опубликовали первое после задержания в Таиланде заявление. Они подтвердили появившиеся ранее сообщения, что музыкантам группы может грозить депортация, в частности в Россию.

Участники "Би-2" признали, что поводом стали "неправильно оформленные организаторами документы".

"Никакие дополнительные обвинения нам не предъявлены. Ситуация и шум вокруг нее подсказывают, что не последнюю роль в нашем задержании сыграло давление извне. Мы знаем, что причины этого давления — наше творчество, наши взгляды, наша позиция", – написали артисты в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте".

После задержания 24 января на следующий день состоялся суд, который принял решение оштрафовать артистов. Штраф был уплачен. После суда членов группы снова арестовали – на этот раз силами миграционной полиции. Музыкантов отправили в центр задержания.

"Би-2" — одна из нескольких российских рок-групп, открыто выступивших против войны с Украиной. После этого власти признали лидера коллектива Леву "иностранным агентом", а музыканты коллектива были вынуждены уехать из России.

На данный момент участники "Би-2", скорее всего, по-прежнему находятся в центре временного содержания миграционной полиции на Пхукете и ожидают переправки в столицу Таиланда Бангкок, откуда их могут депортировать, в частности в Россию. Там они могут иметь еще большие проблемы из-за своей антивоенной позиции, в частности уголовное преследование.

Среди членов коллектива — граждане трех стран: России, Израиля и Австралии. По словам музыкантов, сейчас они находятся на связи с МИДом Израиля, чьи представители в Таиланде принимают участие в разрешении ситуации, однако австралийского консула к ним не допустили.

Напомним, в Таиланде задержаны участники российской группы Би-2.

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