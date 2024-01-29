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Российский рэпер, который пришел на "голую вечеринку" в одном носке, пойдет служить в армию

29 января 2024 15:42
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Российский рэпер, пришедший на «голую вечеринку» в одном носке, пойдет служить в армию
Рэпер VACIO и Настя Ивлеева. Фото: росСМИ
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Российский рэпер VACIO, арестованный за то, что пришел на голую вечеринку в одном носке на половом органе, пойдет служить в армию.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Российскому рэперу VACÍO, пришедшему на "голую вечеринку" Насти Ивлеевой в одном носке на гениталиях, не помогло ни публичное извинение, ни то, что он отсидел 25 суток.

 

Рэпер VACÍO на "голой вечеринке". Фото: росСМИ

Его адвокат сообщил, что мужчина уже прошел медкомиссию в военкомате и был признан годным. Он отправится в армию во время весеннего призыва.

Раньше музыканта не брали в армию из-за псориаза.

VACÍO хотел бы пойти в ВДВ. Ему также было предложено служить в оркестровых войсках.

"За границу не уедет, не испугается. Почетная обязанность каждого гражданина Российской Федерации  службу пройдет! Будет служить там, куда родина пошлет. Куда позовут, туда и пойдет, там не выбирают", — отметил адвокат рэпера.

Ранее VACÍO вручили повестку в военкомат, однако он был уверен, что служить не придется из-за проблем со здоровьем.

 

Рэпер VACÍO в суде. Фото: росСМИ

До этого он также пробыл 25 дней под арестом и оправдовался в соцсетях, отмечая, что он не представитель ЛГБТ и просто хотел пошутить.

 

Скриншот из телеграм-канала репера VACÍO

Напомним, предательница Anna Asti уехала из России после скандала вокруг "голой вечеринки".

Мы также писали, что Дима Билан приехал на Донбасс после "голой вечеринки".

скандал
Настя Ивлеева
мобилизация в рф
Россия
российские звезды

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