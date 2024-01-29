Российский рэпер, пришедший на «голую вечеринку» в одном носке, пойдет служить в армию

Российский рэпер, который пришел на "голую вечеринку" в одном носке, пойдет служить в армию
Российский рэпер VACIO, арестованный за то, что пришел на голую вечеринку в одном носке на половом органе, пойдет служить в армию.
Об этом сообщают российские СМИ.
Последствия "голой вечеринки"
Российскому рэперу VACÍO, пришедшему на "голую вечеринку" Насти Ивлеевой в одном носке на гениталиях, не помогло ни публичное извинение, ни то, что он отсидел 25 суток.
Его адвокат сообщил, что мужчина уже прошел медкомиссию в военкомате и был признан годным. Он отправится в армию во время весеннего призыва.
Раньше музыканта не брали в армию из-за псориаза.
VACÍO хотел бы пойти в ВДВ. Ему также было предложено служить в оркестровых войсках.
"За границу не уедет, не испугается. Почетная обязанность каждого гражданина Российской Федерации — службу пройдет! Будет служить там, куда родина пошлет. Куда позовут, туда и пойдет, там не выбирают", — отметил адвокат рэпера.
Ранее VACÍO вручили повестку в военкомат, однако он был уверен, что служить не придется из-за проблем со здоровьем.
До этого он также пробыл 25 дней под арестом и оправдовался в соцсетях, отмечая, что он не представитель ЛГБТ и просто хотел пошутить.
Напомним, предательница Anna Asti уехала из России после скандала вокруг "голой вечеринки".
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