Зрадниця Anna Asti виїхала з Росії після скандалу навколо "голої вечірки"

Російська співачка українського походження Anna Asti. Фото: росЗМІ

Колишня учасниця гурту Artik & Asti, співачка українського походження Ганна Дзюба (Anna Asti), яка отримала російське громадянство, виїхала з РФ. Компанію їй склав її чоловік, місцевий бізнесмен Станіслав Юркін. Однією з причин називають участь в так званій "голій вечірці" блогерки Анастасії Івлєєївої.

Про це повідомляють росЗМІ.

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33-річна уродженка Черкаської області вирішила зробити паузу у кар'єрі. Місцеві ЗМІ називають причину — Дзюба не тільки була гостею скандального заходу в Москві, але й виступала перед оголеними знаменитостями. В них, а це, зокрема, Філіпа Кіркорова, Діми Білана, Лоліти Мілявської після цього почались проблеми у РФ.

Щодо Anna Asti, то новорічний виступ зрадниці в одному з московських клубів скасували, через що вона втратила приблизно 6 мільйонів рублів (70 тисяч доларів). Колаборантка не стала робити жодних заяв, але вирішила на якийсь час не з'являтися на публіці. Вона планує повернутися до корпоративів лише у березні.

Ганна Дзюба та Настя Івлєєва на скандальній вечірці. Фото: росЗМІ

Усі заплановані концерти Anna Asti скасували чи перенесли на інші дати. Виступ співачки у Сочі, який мав відбутися на початку цього року, перенесли на січень 2025-го. Березневий гастрольний тур зрадниці поки що під питанням.

Зазначимо, що Дзюба була єдиною українською артисткою, яка не припиняла давати концерти на території країни-терориста в перші місяці повномасштабної війни. Тоді затихла в медіа-просторі навіть Ані Лорак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пропагандист Філіп Кіркоров виправдався перед Пєсковим за "голу вечірку" в Москві. Також ми розповідали, що Діма Білан приїхав на Донбас, аби "відпрацювати" тусовку з Івлєєвою.