Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Зрадниця Anna Asti виїхала з Росії після скандалу навколо "голої вечірки" arrow

Зрадниця Anna Asti виїхала з Росії після скандалу навколо "голої вечірки"

20 січня 2024 00:07
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Зрадниця Anna Asti виїхала з Росії після скандалу навколо "голої вечірки"
Російська співачка українського походження Anna Asti. Фото: росЗМІ
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Колишня учасниця гурту Artik & Asti, співачка українського походження Ганна Дзюба (Anna Asti), яка отримала російське громадянство, виїхала з РФ. Компанію їй склав її чоловік, місцевий бізнесмен Станіслав Юркін. Однією з причин називають участь в так званій "голій вечірці" блогерки Анастасії Івлєєївої. 

Про це повідомляють росЗМІ

Читайте також:

Anna Asti втекла з Росії

33-річна уродженка Черкаської області вирішила зробити паузу у кар'єрі. Місцеві ЗМІ називають причину — Дзюба не тільки була гостею скандального заходу в Москві, але й виступала перед оголеними знаменитостями. В них, а це, зокрема, Філіпа Кіркорова, Діми Білана, Лоліти Мілявської після цього почались проблеми у РФ.

Щодо Anna Asti, то новорічний виступ зрадниці в одному з московських клубів скасували, через що вона втратила приблизно 6 мільйонів рублів (70 тисяч доларів). Колаборантка не стала робити жодних заяв, але вирішила на якийсь час не з'являтися на публіці. Вона планує повернутися до корпоративів лише у березні.

Ганна Дзюба та Настя Івлєєва на скандальній вечірці. Фото: росЗМІ

Усі заплановані концерти Anna Asti скасували чи перенесли на інші дати. Виступ співачки у Сочі, який мав відбутися на початку цього року, перенесли на січень 2025-го. Березневий гастрольний тур зрадниці поки що під питанням.

Зазначимо, що Дзюба була єдиною українською артисткою, яка не припиняла давати концерти на території країни-терориста в перші місяці повномасштабної війни. Тоді затихла в медіа-просторі навіть Ані Лорак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пропагандист Філіп Кіркоров виправдався перед Пєсковим за "голу вечірку"  в Москві. Також ми розповідали, що Діма Білан приїхав на Донбас, аби "відпрацювати" тусовку з Івлєєвою.

путіністи
закордонні зірки
співачка
Анна Асті

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі