Розбитий Range Rover Кім Кардаш‘ян продають за 100 тисяч доларів

Кім Кардаш‘ян на Range Rover. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Розбиту автівку селебриті Кім Кардаш‘ян виставили на продаж. Сірий Range Rover у тяжкому стані оцінили дорожче, ніж купували з салону.

Про це пише TMZ.

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Цей сірий Range Rover Кім Кардаш'ян подарувала її мати на 42-й день народження, проте водій випадково розбив автівку. Її придбали за $125 тисяч у жовтні 2022 року.

Range Rover SE 2022 року виставили на продаж за $99 950 тисяч доларів, хоча авто після ДТП у дуже поганому стані.

Розбита автівка Кім Кардаш'ян. Фото: Carfax

Водій потрапив у аврію, коли був їхав один. Він не зазнав серйозних травм і ніхто більше не постраждав. Натомість в авто ймовірно спрацювали подушки безпеки з боку водія і пасажира, дзеркала відбиті, бампер розбитий, є вм'ятини на боках і на кузові.

Розбита автівка Кім Кардаш'ян. Фото: Carfax

У 2018 році у Кім Кардаш'ян теж був Range Rover, проте іншої моделі. Авто було кольору слонової кісти і обійшлось їй у 85 880 доларів.



Кім Кардаш‘ян і перший Range Rover. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Раніше Кім Кардаш'ян приголомшила неочікуваним образом на зйомках "Американської історії жахів".

Також чоловік Кортні Кардаш'ян зробив нове татуювання на незвичному місці.