Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Розбитий Range Rover Кім Кардаш‘ян продають за 100 тисяч доларів arrow

Розбитий Range Rover Кім Кардаш‘ян продають за 100 тисяч доларів

13 січня 2024 18:02
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Розбитий Range Rover Кім Кардаш‘ян продають за 100 тисяч доларів
Кім Кардаш‘ян на Range Rover. Фото: instagram.com/kimkardashian/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Розбиту автівку селебриті Кім Кардаш‘ян виставили на продаж. Сірий Range Rover у тяжкому стані оцінили дорожче, ніж купували з салону. 

Про це пише TMZ.

Читайте також:

Авто Кім Кардаш‘ян продають за 100 тисяч доларів

Цей сірий Range Rover Кім Кардаш'ян подарувала її мати на 42-й день народження, проте водій випадково розбив автівку. Її придбали за $125 тисяч у жовтні 2022 року.

Range Rover SE 2022 року виставили на продаж за $99 950 тисяч доларів, хоча авто після ДТП у дуже поганому стані.

Розбита автівка Кім Кардаш'ян
Розбита автівка Кім Кардаш'ян. Фото: Carfax

Водій потрапив у аврію, коли був їхав один. Він не зазнав серйозних травм і ніхто більше не постраждав. Натомість в авто ймовірно спрацювали подушки безпеки з боку водія і пасажира, дзеркала відбиті, бампер розбитий, є вм'ятини на боках і на кузові. 

Розбита автівка Кім Кардаш'ян. Фото: Carfax
Розбита автівка Кім Кардаш'ян. Фото: Carfax

У 2018 році у Кім Кардаш'ян теж був Range Rover, проте іншої моделі. Авто було кольору слонової кісти і обійшлось їй у 85 880 доларів.

Кім Кардаш‘ян на Range Rover.

Кім Кардаш‘ян і перший Range Rover. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Раніше Кім Кардаш'ян приголомшила неочікуваним образом на зйомках "Американської історії жахів".

Також чоловік Кортні Кардаш'ян зробив нове татуювання на незвичному місці.

США
Кім Кардашян
авто
телебачення
закордонні зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі