Кім Кардаш'ян приголомшила неочікуваним образом на зйомках "Американської історії жахів"

Бізнесвуман Кім Кардаш'ян. Фото: SplashNews

Бізневуман Кім Кардаш’ян знову пробує себе в акторській кар'єрі. 43-річна зірка реаліті-шоу повернулася на телебачення для ще одного сезону "Американської історії жахів".

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Нуарний образ Кім Кардаш’ян

Зараз зірка реаліті-шоу знімається у останньому сезоніо серіалу в Нью-Йорку. Красуню бачили в нуарному образі — її персонаж був одягнений у чорну спідницю довоєнної епохи та корсетний чорний оксамитовий топ із горловиною та квадратними плечима. Довге темне волосся засновниці Skims було укладено під оригінальний аксесуар. До головного убору були прикріплені чорні крила у стилі ворони. Єдиною прикрасою для образу був великий кулон у формі серця біло-червоного кольору.

Бізнесвуман Кім Кардаш'ян. Фото: SplashNews

Бізнесвуман Кім Кардаш'ян. Фото: SplashNews

Кім з’явилася у двох епізодах 12-го сезону "Американської історії жахів" у ролі Шівон, владного піарника персонажа Емми Робертс. Кілька критиків, у тому числі USA Today і Variety, високо оцінили її гру.

"Це не схоже на маленьку епізодичну роль, це схоже на серйозну роль, яку я граю", — коментувала раніше роль зірка.

У 13 сезоні красуня зіграє роль "найуспішнішого адвоката з розлучень у Лос-Анджелесі". "Американська історія жахів" була номінована на премію People's Choice Award у категорії "Науково-фантастичне/фентезі-шоу року". Кардаш’ян була номінована на звання "Зірка року в реаліті-шоу", а "Сім’я Кардаш’ян" отримала номінацію на звання "Ріаліті-шоу року".

За нагороду вона змагається зі своєю сестрою Хлої. Переможець премії People's Choice Awards буде оголошений 18 лютого.

Нагадаємо, різдвяне фото Кім Кардаш'ян потролили за невдалий фотошоп.

Раніше чоловік Кортні Кардаш'ян зробив нове татуювання на незвичному місці.