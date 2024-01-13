Разбитый Range Rover Ким Кардашьян продают за 100 тысяч долларов
Разбитый автомобиль селебрите Ким Кардашьян выставили на продажу. Серый Range Rover в тяжелом состоянии оценили дороже, чем покупали из салона.
Об этом пишет TMZ.
Авто Ким Кардашьян продают за 100 тысяч долларов
Этот серый Range Rover Ким Кардашьян подарила ее мать на 42-й день рождения, однако водитель случайно разбил автомобиль. Ее приобрели за $125 тысяч в октябре 2022 года.
Range Rover SE 2022 выставили на продажу за $99 950 тысяч долларов, хотя авто после ДТП в очень плохом состоянии.
Водитель попал в аврию, когда ехал один. Он не получил серьезных травм и никто больше не пострадал. В автомобиле вероятно сработали подушки безопасности со стороны водителя и пассажира, зеркала отбиты, бампер разбит, есть вмятины на боках и на кузове.
В 2018 году у Ким Кардашьян тоже был Range Rover, однако другой модели. Автомобиль был цвета слоновой кисты и обошелся ей в 85 880 долларов.
Ранее Ким Кардашьян ошеломила неожиданным образом на съемках "Американской истории ужасов".
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