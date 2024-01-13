Разбитый Range Rover Ким Кардашьян продают за 100 тысяч долларов

Ким Кардашьян на Range Rover. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Разбитый автомобиль селебрите Ким Кардашьян выставили на продажу. Серый Range Rover в тяжелом состоянии оценили дороже, чем покупали из салона.

Об этом пишет TMZ.

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Этот серый Range Rover Ким Кардашьян подарила ее мать на 42-й день рождения, однако водитель случайно разбил автомобиль. Ее приобрели за $125 тысяч в октябре 2022 года.

Range Rover SE 2022 выставили на продажу за $99 950 тысяч долларов, хотя авто после ДТП в очень плохом состоянии.

Разбитый автомобиль Ким Кардашьян. Фото: Carfax

Водитель попал в аврию, когда ехал один. Он не получил серьезных травм и никто больше не пострадал. В автомобиле вероятно сработали подушки безопасности со стороны водителя и пассажира, зеркала отбиты, бампер разбит, есть вмятины на боках и на кузове.

Разбитый автомобиль Ким Кардашьян. Фото: Carfax

В 2018 году у Ким Кардашьян тоже был Range Rover, однако другой модели. Автомобиль был цвета слоновой кисты и обошелся ей в 85 880 долларов.



Ким Кардашьян и первый Range Rover. Фото: instagram.com/kimkardashian/

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