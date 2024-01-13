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Разбитый Range Rover Ким Кардашьян продают за 100 тысяч долларов

13 января 2024 18:02
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Разбитый Range Rover Ким Кардашьян продают за 100 тысяч долларов
Ким Кардашьян на Range Rover. Фото: instagram.com/kimkardashian/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Разбитый автомобиль селебрите Ким Кардашьян выставили на продажу. Серый Range Rover в тяжелом состоянии оценили дороже, чем покупали из салона.

Об этом пишет TMZ.

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Этот серый Range Rover Ким Кардашьян подарила ее мать на 42-й день рождения, однако водитель случайно разбил автомобиль. Ее приобрели за $125 тысяч в октябре 2022 года.

Range Rover SE 2022 выставили на продажу за $99 950 тысяч долларов, хотя авто после ДТП в очень плохом состоянии.

Разбитый автомобиль Ким Кардашьян
Разбитый автомобиль Ким Кардашьян. Фото: Carfax

Водитель попал в аврию, когда ехал один. Он не получил серьезных травм и никто больше не пострадал. В автомобиле вероятно сработали подушки безопасности со стороны водителя и пассажира, зеркала отбиты, бампер разбит, есть вмятины на боках и на кузове.

Разбитый автомобиль Ким Кардашьян. Фото: Carfax
Разбитый автомобиль Ким Кардашьян. Фото: Carfax

В 2018 году у Ким Кардашьян тоже был Range Rover, однако другой модели. Автомобиль был цвета слоновой кисты и обошелся ей в 85 880 долларов.

Ким Кардашьян на Range Rover.

Ким Кардашьян и первый Range Rover. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Ранее Ким Кардашьян ошеломила неожиданным образом на съемках "Американской истории ужасов".

Также мужчина Кортни Кардашьян сделал новую татуировку на необычном месте.

США
Ким Кардашьян
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