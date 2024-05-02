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Роздягнута Doja Cat приміряла шапку від українського дизайнера

2 травня 2024 23:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Реперка Doja Cat вдягнула головний убір від українського дизайнера Ruslan Baginskiy — фото
Американська реп-співачка Doja Cat. Фото: instagram/ruslanbaginskiy_hats
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Епатажна реперка Doja Cat вдягнула пухнасту шапку від українського дизайнера Ruslan Baginskiy. Зірка незвичайно поєднала зимовий головний убір з літнім одягом. 

Про це повідомив бренд в Instagram.

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Doja Cat вдягнула шапку від Ruslan Baginskiy

Американська реперка Doja Cat, яка стала популярною завдяки своїм космічним образом, які руйнують всі межі стилю та моди, приміряла головний убір від українського бренду.

Вона вдягнула пухнасту шапку Hair Hat від дизайнера капелюшків Руслана Багінського. Модель нагадує перуку золотистого кольору.

Під нестандартний головний убір зірка вдягнула нюдовий топ, який ледве тримається на грудях, мініспідницю, з під якої виглядає нижня білизна, та білі босоніжка. Однак це не дивує. Адже Doja Cat обожнює епатаж. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Doja Cat (@dojacat)

Нагадаємо, дизайнер Ruslan Baginskiy створив красиві капелюшки для королеви Камілли та Кейт Міддлтон. Також Андре Тан розповів, як краще вдягнутися на святкування Великодня.

США
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Україна
одяг
репер
закордонні зірки

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