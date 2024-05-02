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Раздетая Doja Cat примерила шапку от украинского дизайнера

2 мая 2024 23:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Реперка Doja Cat надела головной убор от украинского дизайнера Ruslan Baginskiy.
Американская рэп-певица Doja Cat. Фото: instagram/ruslanbaginskiy_hats
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Эпатажный репер Doja Cat надела пушистую шапку украинского дизайнера Ruslan Baginskiy. Звезда примеряла зимний головной убор с летней одеждой.

Об этом сообщил бренд в Instagram.

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Doja Cat надела шапку от Ruslan Baginskiy

Американский репер Doja Cat, которая стала популярной благодаря своим космическим образом, разрушающим все рамки стиля и моды, примеряла головной убор от украинского бренда.

Она надела пушистую шапку "Hair Hat" от дизайнера шляпок Руслана Багинського. Модель напоминает парик золотистого цвета.

Под нестандартный головной убор звезда надела телесный топ, едва держащийся на груди, мини-юбку, из-под которой выглядывает нижнее белье, и белые босоножки. Однако, это не удивляет. Ведь Doja Cat обожает эпатаж.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Doja Cat (@dojacat)

Напомним, дизайнер Ruslan Baginskiy создал красивые шляпки для королевы Камиллы и Кейт Миддлтон. Также Андре Тан рассказал, как лучше одеться в празднование Пасхи.

США
мода
Украина
одежда
рэпер
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