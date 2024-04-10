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Український дизайнер створив капелюшки для королеви Камілли та Кейт Міддлтон

10 квітня 2024 21:32
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Український дизайнер Руслан Багінський створив капелюшки для королеви Камілли та Кейт Міддлтон — фото
Король Чарльз та королева Камілла. Фото: instagram/theroyalfamily
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Український дизайнер Руслан Багінський створив капелюшки для  британської королеви Каміли та Кейт Міддлтон. Королівська родина висловила свою вдячність. 

Про це повідомили на сторінці бренду.

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Руслан Багінський виготовив капелюхи для королеви Каміли та Кейт Міддлтон

Український дизайнер Руслан Багінський передав два капелюхи королівській сім'ї Великої Британії.

Капелюшок для Кейт Міддлтон. Фото: instagram/theroyalfamily
Капелюшок для Кейт Міддлтон. Фото: instagram/ruslanbaginskiy_hats

Для Кейт Міддлтон команда створила зелений капелюх з широкими полями. Його прикрасила білосніжна квітка первоцвіту, який символізує життя та надію.

Для королеви Камілли дизайнер зробив чорний берет з фіолетовим первоцвітом. Він несе схожий медседж.

Берет для королеви Камілли. Фото: instagram/ruslanbaginskiy_hats
Берет для королеви Камілли. Фото: instagram/ruslanbaginskiy_hats

Церемонія передачі відбувалася у дворі Посольства Великої Британії та стала можливою завдяки підтримці Міністерства закордонних справ України.

Створення капелюшків для королеви та принцеси. Фото: instagram/ruslanbaginskiy_hats
Створення капелюшків для королеви та принцеси. Фото: instagram/ruslanbaginskiy_hats

"Ці неймовірні витвори вшановують багатовікову традицію та поєднують її із сучасними та інноваційними тенденціями, символізують багату культурну спадщину наших народів та  міцні зв’язки між британцями та українцями", — йдеться у дописі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Раніше дизайнер дарував капелюшок для самої королеви Єлизавети ІІ. Він був створений у кольорах українського прапору.

Капелюх для королеви Єлизавети ІІ. Фото: instagram/ruslanbaginskiy_hats
Капелюх для королеви Єлизавети ІІ. Фото: instagram/ruslanbaginskiy_hats

Нагадаємо, онкохвору Кейт Міддлтон "прокляли" сучасні монархи. Також ми розповідали, як королева Камілла відсвяткувала 19-ту річницю з коханим королем Чарльзом. 

Кейт Міддлтон
подарунки
королівська родина
Руслан Багінський
Королева Камілла
Велика Британія

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