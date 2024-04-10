Український дизайнер Руслан Багінський створив капелюшки для королеви Камілли та Кейт Міддлтон — фото

Український дизайнер створив капелюшки для королеви Камілли та Кейт Міддлтон
Український дизайнер Руслан Багінський створив капелюшки для британської королеви Каміли та Кейт Міддлтон. Королівська родина висловила свою вдячність.
Про це повідомили на сторінці бренду.
Руслан Багінський виготовив капелюхи для королеви Каміли та Кейт Міддлтон
Український дизайнер Руслан Багінський передав два капелюхи королівській сім'ї Великої Британії.
Для Кейт Міддлтон команда створила зелений капелюх з широкими полями. Його прикрасила білосніжна квітка первоцвіту, який символізує життя та надію.
Для королеви Камілли дизайнер зробив чорний берет з фіолетовим первоцвітом. Він несе схожий медседж.
Церемонія передачі відбувалася у дворі Посольства Великої Британії та стала можливою завдяки підтримці Міністерства закордонних справ України.
"Ці неймовірні витвори вшановують багатовікову традицію та поєднують її із сучасними та інноваційними тенденціями, символізують багату культурну спадщину наших народів та міцні зв’язки між британцями та українцями", — йдеться у дописі.
Раніше дизайнер дарував капелюшок для самої королеви Єлизавети ІІ. Він був створений у кольорах українського прапору.
Нагадаємо, онкохвору Кейт Міддлтон "прокляли" сучасні монархи. Також ми розповідали, як королева Камілла відсвяткувала 19-ту річницю з коханим королем Чарльзом.
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