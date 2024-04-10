Український дизайнер Руслан Багінський створив капелюшки для королеви Камілли та Кейт Міддлтон — фото

Король Чарльз та королева Камілла. Фото: instagram/theroyalfamily

Український дизайнер Руслан Багінський створив капелюшки для британської королеви Каміли та Кейт Міддлтон. Королівська родина висловила свою вдячність.

Про це повідомили на сторінці бренду.

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Український дизайнер Руслан Багінський передав два капелюхи королівській сім'ї Великої Британії.

Капелюшок для Кейт Міддлтон. Фото: instagram/ruslanbaginskiy_hats

Для Кейт Міддлтон команда створила зелений капелюх з широкими полями. Його прикрасила білосніжна квітка первоцвіту, який символізує життя та надію.

Для королеви Камілли дизайнер зробив чорний берет з фіолетовим первоцвітом. Він несе схожий медседж.

Берет для королеви Камілли. Фото: instagram/ruslanbaginskiy_hats

Церемонія передачі відбувалася у дворі Посольства Великої Британії та стала можливою завдяки підтримці Міністерства закордонних справ України.

Створення капелюшків для королеви та принцеси. Фото: instagram/ruslanbaginskiy_hats

"Ці неймовірні витвори вшановують багатовікову традицію та поєднують її із сучасними та інноваційними тенденціями, символізують багату культурну спадщину наших народів та міцні зв’язки між британцями та українцями", — йдеться у дописі.

Раніше дизайнер дарував капелюшок для самої королеви Єлизавети ІІ. Він був створений у кольорах українського прапору.

Капелюх для королеви Єлизавети ІІ. Фото: instagram/ruslanbaginskiy_hats

Нагадаємо, онкохвору Кейт Міддлтон "прокляли" сучасні монархи. Також ми розповідали, як королева Камілла відсвяткувала 19-ту річницю з коханим королем Чарльзом.