Зірка "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз вдягнула сукню-зефір — фото

Англійська акторка Лілі Коллінз. Фото: instagram/lilyjcollins

Акторка Лілі Коллінз, яка знімається у популярному серіалі "Емілі в Парижі" вразила дуже романтичним образом. Вона вдягнула сукню, яка нагадала атмосферу французького життя її героїні.

Світлини зірка виклала в Instagram.

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Головна зірка серіалу "Емілі в Парижі" стала кумиром модниць з усього світу. Акторка Лілі Коллінз цього разу приміряла повністю рожевий образ для рекламної компанії.

Стилісти вдягнули зірку в сукню з дуже пишним фатановим низом і туфлі "братц" на високому підборі. Також Лілі позувала в такому ж вбранні жовтого кольору.

Практично балетну пачку акторка вдягнула на шию для останнього образу. Колір м'яти ідеально поєднався з сріблястими трендовими чобітками.

Англійська акторка Лілі Коллінз. Фото: instagram/lilyjcollins

Англійська акторка Лілі Коллінз. Фото: instagram/lilyjcollins

Англійська акторка Лілі Коллінз. Фото: instagram/lilyjcollins

Нагадаємо, дружина президента Франції Еммануеля Макрона знялась в новому сезоні "Емілі в Парижі". Також перша леді України Олена Зеленська вразила новою люксовою вишиванкою.