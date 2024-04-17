Зірка "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз вдягнула сукню-зефір — фото

Рожева зефірка — зірка "Емілі в Парижі" вразила французьким образом
Акторка Лілі Коллінз, яка знімається у популярному серіалі "Емілі в Парижі" вразила дуже романтичним образом. Вона вдягнула сукню, яка нагадала атмосферу французького життя її героїні.
Світлини зірка виклала в Instagram.
Лілі Коллінз перевтілилась у романтичну зефірку
Головна зірка серіалу "Емілі в Парижі" стала кумиром модниць з усього світу. Акторка Лілі Коллінз цього разу приміряла повністю рожевий образ для рекламної компанії.
Стилісти вдягнули зірку в сукню з дуже пишним фатановим низом і туфлі "братц" на високому підборі. Також Лілі позувала в такому ж вбранні жовтого кольору.
Практично балетну пачку акторка вдягнула на шию для останнього образу. Колір м'яти ідеально поєднався з сріблястими трендовими чобітками.
Нагадаємо, дружина президента Франції Еммануеля Макрона знялась в новому сезоні "Емілі в Парижі". Також перша леді України Олена Зеленська вразила новою люксовою вишиванкою.
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