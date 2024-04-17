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Рожева зефірка — зірка "Емілі в Парижі" вразила французьким образом

17 квітня 2024 22:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Зірка "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз вдягнула сукню-зефір — фото
Англійська акторка Лілі Коллінз. Фото: instagram/lilyjcollins
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Акторка Лілі Коллінз, яка знімається у популярному серіалі "Емілі в Парижі" вразила дуже романтичним образом. Вона вдягнула сукню, яка нагадала атмосферу французького життя її героїні. 

Світлини зірка виклала в Instagram.

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Головна зірка серіалу "Емілі в Парижі" стала кумиром модниць з усього світу. Акторка Лілі Коллінз цього разу приміряла повністю рожевий образ для рекламної компанії.

Стилісти вдягнули зірку в сукню з дуже пишним фатановим низом і туфлі "братц" на високому підборі. Також Лілі позувала в такому ж вбранні жовтого кольору. 

Практично балетну пачку акторка вдягнула на шию для останнього образу. Колір м'яти ідеально поєднався з сріблястими трендовими чобітками. 

Англійська акторка Лілі Коллінз. Фото: instagram/lilyjcollins
Англійська акторка Лілі Коллінз. Фото: instagram/lilyjcollins
Англійська акторка Лілі Коллінз. Фото: instagram/lilyjcollins
Англійська акторка Лілі Коллінз. Фото: instagram/lilyjcollins
Англійська акторка Лілі Коллінз. Фото: instagram/lilyjcollins
Англійська акторка Лілі Коллінз. Фото: instagram/lilyjcollins

Нагадаємо, дружина президента Франції Еммануеля Макрона знялась в новому сезоні "Емілі в Парижі". Також перша леді України Олена Зеленська вразила новою люксовою вишиванкою.

Франція
серіал
фото
Лілі Коллінз
закордонні зірки
"Емілі в Парижі"

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