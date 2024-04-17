Звезда "Эмили в Париже" Лили Коллинз надела платье-зефир.

Розовая зефирка — звезда "Эмили в Париже" впечатлила французским образом
Актриса Лили Коллинз, снимающаяся в популярном сериале "Эмили в Париже" приятно впечатлила очень романтичным образом. Она надела платье, напомнившее атмосферу французской жизни ее героини.
Фотографии звезда выложила в Instagram.
Лили Коллинз превратилась в романтическую зефирку
Главная звезда сериала "Эмили в Париже" стала кумиром модниц со всего мира. Актриса Лили Коллинз на этот раз примерила полностью розовый образ рекламной компании.
Стилисты одели звезду в розовое платье с очень пышным фатановым низом и туфли "братц" на высоком каблуке. Также Лили позировала в таком же наряде желтого цвета.
Практически балетную пачку актриса надела на шею для последнего образа. Цвет мяты идеально сочетался с серебристыми трендовыми сапогами.
Напомним, супруга президента Франции Эммануэля Макрона снялась в новом сезоне "Эмили в Париже". Также первая леди Украины Елена Зеленская поразила люксовую вышиванку.
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