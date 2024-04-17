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Розовая зефирка — звезда "Эмили в Париже" впечатлила французским образом

17 апреля 2024 22:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Звезда "Эмили в Париже" Лили Коллинз надела платье-зефир.
Английская актриса Лили Коллинз. Фото: instagram/lilyjcollins
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Актриса Лили Коллинз, снимающаяся в популярном сериале "Эмили в Париже" приятно впечатлила очень романтичным образом. Она надела платье, напомнившее атмосферу французской жизни ее героини.

Фотографии звезда выложила в Instagram.

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Главная звезда сериала "Эмили в Париже" стала кумиром модниц со всего мира. Актриса Лили Коллинз на этот раз примерила полностью розовый образ рекламной компании.

Стилисты одели звезду в розовое платье с очень пышным фатановым низом и туфли "братц" на высоком каблуке. Также Лили позировала в таком же наряде желтого цвета.

Практически балетную пачку актриса надела на шею для последнего образа. Цвет мяты идеально сочетался с серебристыми трендовыми сапогами.

Английская актриса Лили Коллинз. Фото: instagram/lilyjcollins
Английская актриса Лили Коллинз. Фото: instagram/lilyjcollins
Английская актриса Лили Коллинз. Фото: instagram/lilyjcollins
Английская актриса Лили Коллинз. Фото: instagram/lilyjcollins
Английская актриса Лили Коллинз. Фото: instagram/lilyjcollins
Английская актриса Лили Коллинз. Фото: instagram/lilyjcollins

Напомним, супруга президента Франции Эммануэля Макрона снялась в новом сезоне "Эмили в Париже". Также первая леди Украины Елена Зеленская поразила люксовую вышиванку.

Франция
сериал
фото
Лили Коллинз
зарубежные звезды
"Эмили в Париже"

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