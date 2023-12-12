Розкішна Ешлі Грем знялась топлес у грайливій фотосесії

Модель Ешлі Грем. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Модель Ешлі Грем знялась у відвертій фотосесії для глянцю. Зірка позувала топлес на сторінках журналу LOVE WANT, тема номеру, проблема м’якої сили.

Фото зірка запостила у своєму Instagram.

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На фото Ешлі позує майже оголеною, прикрившись подушкою та простирадлом. Зірка поділилася відео з майданчика. На ньому вона весело проводить час з командою, танцює та почувається дуже невимушено без одягу на очах чималої кількості людей.

Модель Ешлі Грем. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Модель Ешлі Грем. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Модель Ешлі Грем. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Модель Ешлі Грем. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Модель Ешлі Грем. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Модель Ешлі Грем. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Модель Ешлі Грем. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Модель Ешлі Грем. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Модель Ешлі Грем. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Модель Ешлі Грем. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Модель Ешлі Грем. Фото: instagram.com/ashleygraham/

"Зафіксувати ці моменти було наче ковток свіжого повітря. Сонце, плівкова камера та цей природний вигляд створили день звільнення та позитиву. Іноді буває приємно зняти речі й по-справжньому оцінити красу в простоті", — підписала фото зірка.

Нещодавно модель розповіла, що більше не планує дітей. Знаменитість з коханим виховує трьох малюків. Ешлі ледь не померла від кровотечі під час народження своїх синів-близнюків минулого року. Через цей жахливий інцидент вона була прикута до ліжка на чотири дні й не могла ходити протягом тижня.

Вона додала, що весь цей досвід раз і назавжди змінив її ставлення до свого тіла, позбавивши її впевненості та позитиву, які поклали початок її кар’єрі як першої в світі моделі плюс-сайз.

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