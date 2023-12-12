Розкішна Ешлі Грем знялась топлес у грайливій фотосесії
Модель Ешлі Грем знялась у відвертій фотосесії для глянцю. Зірка позувала топлес на сторінках журналу LOVE WANT, тема номеру, проблема м’якої сили.
Фото зірка запостила у своєму Instagram.
Відверті світлини першої моделі plus-size
На фото Ешлі позує майже оголеною, прикрившись подушкою та простирадлом. Зірка поділилася відео з майданчика. На ньому вона весело проводить час з командою, танцює та почувається дуже невимушено без одягу на очах чималої кількості людей.
"Зафіксувати ці моменти було наче ковток свіжого повітря. Сонце, плівкова камера та цей природний вигляд створили день звільнення та позитиву. Іноді буває приємно зняти речі й по-справжньому оцінити красу в простоті", — підписала фото зірка.
Нещодавно модель розповіла, що більше не планує дітей. Знаменитість з коханим виховує трьох малюків. Ешлі ледь не померла від кровотечі під час народження своїх синів-близнюків минулого року. Через цей жахливий інцидент вона була прикута до ліжка на чотири дні й не могла ходити протягом тижня.
Вона додала, що весь цей досвід раз і назавжди змінив її ставлення до свого тіла, позбавивши її впевненості та позитиву, які поклали початок її кар’єрі як першої в світі моделі плюс-сайз.
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