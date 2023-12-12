Роскошная Эшли Грэм снялась топлесс в игривой фотосессии

Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Модель Эшли Грэм снялась в откровенной глянцевой фотосессии. Звезда позировала топлесс на страницах журнала LOVE WANT, тема номера, проблема мягкой силы.

Фото звезда запостила в своем Instagram.

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На фото Эшли позирует почти обнаженной, прикрывшись подушкой и одеялом. Звезда поделилась видео с площадки. На нем она весело проводит время с командой, танцует и чувствует себя очень непринужденно без одежды на глазах большого количества людей.

Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/

"Зафиксировать эти моменты было как глоток свежего воздуха. Солнце, пленочная камера и этот естественный вид создали день освобождения и позитива. Иногда бывает приятно снять вещи и по-настоящему оценить красоту в простоте", — подписала фото звезда.

Недавно модель рассказала, что больше не планирует детей. Знаменитость с супругом воспитывают троих малышей. Эшли чуть не умерла от кровотечения во время рождения сыновей-близнецов в прошлом году. Из-за этого ужасного инцидента она была прикована к постели четыре дня и не могла ходить в течение недели.

Она добавила, что весь этот опыт раз и навсегда изменил ее отношение к своему телу, лишив ее уверенности и позитива, положивших начало ее карьере как первой в мире модели плюс-сайз.

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