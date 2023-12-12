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Роскошная Эшли Грэм снялась топлесс в игривой фотосессии

12 декабря 2023 13:23
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Роскошная Эшли Грэм снялась топлесс в игривой фотосессии
Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Модель Эшли Грэм снялась в откровенной глянцевой фотосессии. Звезда позировала топлесс на страницах журнала LOVE WANT, тема номера, проблема мягкой силы.

Фото звезда запостила в своем Instagram.

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На фото Эшли позирует почти обнаженной, прикрывшись подушкой и одеялом. Звезда поделилась видео с площадки. На нем она весело проводит время с командой, танцует и чувствует себя очень непринужденно без одежды на глазах большого количества людей.

 

Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/
Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/

 

Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/
Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/

 

Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/
Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/

 

Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/
Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/

 

Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/
Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/

 

Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/
Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/

 

Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/
Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/

 

 

Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/
Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/

 

Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/
Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/

 

Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/
Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/

 

Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/
Модель Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/

"Зафиксировать эти моменты было как глоток свежего воздуха. Солнце, пленочная камера и этот естественный вид создали день освобождения и позитива. Иногда бывает приятно снять вещи и по-настоящему оценить красоту в простоте", — подписала фото звезда.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ASHLEYGRAHAM (@ashleygraham)

 

Недавно модель рассказала, что больше не планирует детей. Знаменитость с супругом воспитывают троих малышей. Эшли чуть не умерла от кровотечения во время рождения сыновей-близнецов в прошлом году. Из-за этого ужасного инцидента она была прикована к постели четыре дня и не могла ходить в течение недели.

Она добавила, что весь этот опыт раз и навсегда изменил ее отношение к своему телу, лишив ее уверенности и позитива, положивших начало ее карьере как первой в мире модели плюс-сайз.

Напомним, Сальма Хайек ошеломила пышными формами на отдыхе

Ранее супермодель Адриана Лима впервые снялась для глянца на волне слухов о пластике.

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