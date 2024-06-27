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Роскошная Ким Кардашьян в образе Мэрилин Монро примеряла леопардовое бикини

27 июня 2024 11:04
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Роскошная Ким Кардашьян в образе Мэрилин Монро примеряла леопардовое бикини
Бизнеследи Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Бизнесвумен Ким Кардашьян опубликовала кадры с новой фотосессии. Звезда реалити-шоу позирует в белом парике, из-за чего в сети ее сравнили с Мэрилин Монро.

Фото Ким похвасталась в своей социальной сети.

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На снимках Ким изображена в нескольких образах: в леопардовом купальнике и маске, "голом" платье-сетке, мини-платье, шубе и других нарядах. Ким Кардашьян примеряет образы Мэрилин Монро, большой поклонницей которой является уже не первый раз. Самый известный ее выход на Met Gala два года назад, когда она арендовала архивное платье Мэрилин Монро, в котором пела песню Happy Birthday, Mr President Джону Кеннеди.

 

Бизнеследи Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Бизнеследи Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Бизнеследи Ким Кардашьян
Бизнеследи Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Бизнеследи Ким Кардашьян
Бизнеследи Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Бизнеследи Ким Кардашьян
Бизнеследи Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Бизнеследи Ким Кардашьян
Бизнеследи Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Бизнеследи Ким Кардашьян
Бизнеследи Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Бизнеследи Ким Кардашьян
Бизнеследи Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Бизнеследи Ким Кардашьян
Бизнеследи Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Бизнеследи Ким Кардашьян
Бизнеследи Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Бизнеследи Ким Кардашьян
Бизнеследи Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Бизнеследи Ким Кардашьян
Бизнеследи Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Бизнеследи Ким Кардашьян
Бизнеследи Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Эта история вызвала значимый резонанс. Многим не понравилось, что Ким ради этого платья экстренно похудела с помощью уколов медицинского препарата, который тогда еще не был так популярен и подала плохой пример своим поклонницам. Кто-то решил, что позволять Ким надевать архивное платье Монро вообще не следует. Впоследствии в сети появились сообщения о том, что на платье появились повреждения. Сама Ким отрицала, что причастна к этому.

Напомним, Кейт Мосс примеряла образ Мэрилин Монро. А раньше Майли Сайрус снялась в чувственной фотосессии.

Ким Кардашьян
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