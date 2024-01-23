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Супермодель Кейт Мосс повторила легендарний образ Мерилін Монро

23 січня 2024 13:18
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Супермодель Кейт Мосс повторила легендарний образ Мерилін Монро
Супермодель Кейт Мосс. Фото: dailymail.co.uk
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Модель Кейт Мосс у новій рекламній кампанії Charlotte Tilbury повторила культовий образ Мерілін Монро з фільму "Джентльмени віддають перевагу білявкам". На кадрах супермодель, якій напередодні виповнилося 50 років, з'явилася в рожевій сукні з відкритими плечима, довгих рукавичках і таких же прикрас, що були на Монро.

Про це пише Daily Mail.

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Образ Кейт Мосс доповнила зачіска у стилі 1950-х. Фотосесію було зроблено для рекламної кампанії помад Hollywood Beauty Icons, крім Мосс у ній також взяла участь модель Джордан Данн. Кейт Мосс має власний бренд Cosmoss.

 

Супермодель Кейт Мосс. Фото: dailymail.co.uk
Супермодель Кейт Мосс. Фото: dailymail.co.uk

 

Супермодель Кейт Мосс. Фото: dailymail.co.uk
Супермодель Кейт Мосс. Фото: dailymail.co.uk

 

Супермодель Кейт Мосс. Фото: dailymail.co.uk
Супермодель Кейт Мосс. Фото: dailymail.co.uk

 

Супермодель Кейт Мосс та модель Джорданн Данн. Фото: dailymail.co.uk
Супермодель Кейт Мосс та модель Джорданн Данн. Фото: dailymail.co.uk

 

 

Супермодель Кейт Мосс. Фото: dailymail.co.uk
Супермодель Кейт Мосс. Фото: dailymail.co.uk

 

Акторка Мерилін Монро. Фото: dailymail.co.uk
Акторка Мерилін Монро. Фото: dailymail.co.uk

 

У такому ж образі Мерілін Монро з'являється у музичній комедії Говарда Хокса 1953 року. Сцена, в якій її героїня Лорелей Лі співає пісню "Діаманти — найкращі друзі дівчини", вважається однією з найвідоміших в історії кіно. Цей фільм один із найяскравіших у кар'єрі Мерілін, саме він закріпив за актрисою репутацію легковажної блондинки.

Мадонна також відтворила цю сцену у своєму кліпі 1985 року на пісню Material Girl.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес приміряла вишукану білизну в очікуванні Дня святого Валентина.

Раніше Ніколь Кідман приголомшила сміливою сукнею на червоній доріжці.

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