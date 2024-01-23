Супермодель Кейт Мосс повторила легендарний образ Мерилін Монро

Супермодель Кейт Мосс. Фото: dailymail.co.uk

Модель Кейт Мосс у новій рекламній кампанії Charlotte Tilbury повторила культовий образ Мерілін Монро з фільму "Джентльмени віддають перевагу білявкам". На кадрах супермодель, якій напередодні виповнилося 50 років, з'явилася в рожевій сукні з відкритими плечима, довгих рукавичках і таких же прикрас, що були на Монро.

Про це пише Daily Mail.

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Образ Кейт Мосс доповнила зачіска у стилі 1950-х. Фотосесію було зроблено для рекламної кампанії помад Hollywood Beauty Icons, крім Мосс у ній також взяла участь модель Джордан Данн. Кейт Мосс має власний бренд Cosmoss.

Супермодель Кейт Мосс. Фото: dailymail.co.uk

Супермодель Кейт Мосс. Фото: dailymail.co.uk

Супермодель Кейт Мосс. Фото: dailymail.co.uk

Супермодель Кейт Мосс та модель Джорданн Данн. Фото: dailymail.co.uk

Супермодель Кейт Мосс. Фото: dailymail.co.uk

Акторка Мерилін Монро. Фото: dailymail.co.uk

У такому ж образі Мерілін Монро з'являється у музичній комедії Говарда Хокса 1953 року. Сцена, в якій її героїня Лорелей Лі співає пісню "Діаманти — найкращі друзі дівчини", вважається однією з найвідоміших в історії кіно. Цей фільм один із найяскравіших у кар'єрі Мерілін, саме він закріпив за актрисою репутацію легковажної блондинки.

Мадонна також відтворила цю сцену у своєму кліпі 1985 року на пісню Material Girl.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес приміряла вишукану білизну в очікуванні Дня святого Валентина.

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