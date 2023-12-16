Роскошная Ксения Мишина в соблазнительном платье обнажила подтянутую фигуру

Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Актриса Ксения Мишина порадовала подписчиков очередной соблазнительной фотосессией. На этот раз звезда примеряла откровенное платье, которое подчеркнуло его стройную фигуру.

Фото Мишина выставила в Instagram.

Читайте также:

Ксения Мишина показала результаты тренировок в спортзале

Актриса Ксения Мишина часто выставляет в социальные сети фото из спортзала, звезда уделяет немало внимания спорту, и теперь хвастает результатом. В новой съемке актриса предстала в откровенном платье, едва прикрывавшем ее пикантные места.

Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Кстати, Мишина рассказала, что критика одной из подруг в свое время повлияла на то, как сложилась ее жизнь. Актриса вспомнила, что во времена ее учебы в первом университете некоторые подвергли ее критике. После этого Ксения решила встать на путь самосовершенствования. Сегодня Мишина убеждена, трудности — это возможность расти.

"Гармония — когда вам уже ничего не могут дать, когда у вас уже ничего не могут унести. Никто от природы не рождается сильным, никто от природы не рождается уверенным. Эти качества возникают внутри нас, в зависимости от того, как мы к себе относимся. Трудности это возможность расти, идти и видеть новое. Для одного дня новое стало привычным, а затем незначительным. Движение порождает огонь мотивации. Отсутствие движения — огонь гнева, который достаточно сложно контролировать. вы сейчас. И так ступенька за ступенькой в лабиринтах своей жизни. Чтобы наконец-то обрести эту гармонию, непреклонность и силу", — говорит актриса.

Напомним, Виктория Бекхэм в сетчатых колготках снялась в грациозной фотосессии.

Ранее Мадонна в кожаном корсете устроила откровенную фотосессию в ванной.