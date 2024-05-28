Стрази та декольте — зірковий стиліст обрала найстильнішу красуню Каннського кінофестивалю

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Reuters

Каннський кінофестиваль — чудова нагода для зірок продемонструвати своє стильне вбрання. Так, 61-річна Демі Мур привернула увагу на своїй першій червоній доріжці заходу з 1997 року. Зірковий стиліст Рошель Вайт назвала найкраще вдягнуту зірку у рейтингу наймодніших в Каннах.

Про це пише Daily Mail.

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Зірка "Відчайдушних домогосподарок" акторка Єва Лонгорія, на думку Рошель, була "не тільки привабливою, але й сміливою, і не такою, якою ми її зазвичай бачимо".

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Reuters

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Reuters

"Я відчуваю, що вона вийшла зі своєї зони комфорту і стала сміливою у своєму виборі. Вона демонструє себе та розуміє, ким вона є і що вона відстоює, і кожен образ був ретельно підібраний", — говорить стиліст.

49-річна Єва Лонгорія рідко пропускає Каннський кінофестиваль. На червоій доріжці Kinds of Kindness вона позувала у яскравій сукні від Ellie Saab. Вона додала діамантовй чокер та сережки, а також розпустила волосся. Пізніше Єва відвідала захід Chopard. Вона одягла елегантну сукню-бандо з прикрасами.

Модель Гайді Клум. Фото: Reuters

Рошель Вайт присудила моделі Гайді Клум друге місце у рейтингу, завдяки її сміливому вбранню.

"Її вбрання привертає увагу і виділяється. Гайді відома тим, що ризикує навіть на червоних доріжках, і всі ці вбрання мають елемент демонстрації тіла, і вона робить це з впевненістю. Завжди очікуйте несподіваного", — розповіла Рошель.

Модель Гайді Клум. Фото: Reuters

Гайді Клум виділялася з натовпу в екстравагантній темно-рожевій сукні з об’ємних шарів гофрованого тюлю. Авангардна сукня походить від українського бренду Lever Coutures. На веб-сайті бренду написано: "Ідеальна жінка Lever Coutures сповнена впевненості, має жагу до чуттєвості та не боїться виставляти напоказ свою красу".

Модель Белла Хадід. Фото: Reuters

Модель Белла Хадід. Фото: Reuters

Рошель присудила моделі Беллі Хадід третє місце серед знаменитостей на кінофестивалі. 27-річна американська супермодель вразила на червоній доріжці заходу, вийшовши без бюстгальтера в прозорій світло-коричневій сукні на прем’єрі фільму "Учень".

Рошель поставила співачку Келлі Роуленд на п'яте місце найгламурніших.

Співачка Келлі Роуленд. Фото: Reuters

Співачка Келлі Роуленд. Фото: Reuters

"Її образ надавав олдскульного гламуру червоній доріжці. Сукні пасували до її фігури. Кольорова палітра вбрання, коротке світле волосся справді демонстрували простоту її краси", — говорить Вайт.

Роуленд вибрала прикрашену спідницю-русалку з низькою посадкою та укорочений топ. 43-річна співачка також приміряла класичний образ Старого Голлівуду в ефектній білосніжній сукні.

Рошель присудила голлівудській акторці Демі Мур шосте місце у рейтингу, сказавши: "Вона виглядала чудово в усіх своїх вбраннях. Мені подобається, що вона ризикує, а не одягає лише те, у чому їй зручно. Сукни були сміливими як у стилі, кольорі, і було приємно бачити, що її повернення було сильним у модному плані, залишивши незабутнє враження".

Акторка Демі Мур. Фото: Reuters

Акторка Демі Мур. Фото: Reuters

Акторка Демі Мур. Фото: Reuters

Демі, яка була однією з улюблених кінозірок 1990-х років, несподівано повертається в слешер-хоррорі "Речовина", який змагався за головний приз фестивалю, "Золоту пальмову гілку".

Вона привернула увагу на зірковому заході, вибравши екстравагантну шовкову сукню, синю сукню з коштовностями та червону сукню без бретелей Armani Privé з бісером. Вона доповнила сукню великим ефектним діамантовим намистом. Її довгі коси спадали каскадом.

Модний експерт Рошель поставила акторку Сієнну Міллер на останнє місце. Вона пояснила: "Я відчуваю, що Сієнна має стиль бохо-шик, і це дуже вірно".

Акторка Сієна Міллер. Фото: Reuters

Акторка Сієна Міллер. Фото: Reuters

Акторка Сієна Міллер. Фото: Reuters

Хоча Сієнна посіла останню позицію в списку, її вбранняд вражало на прем’єрі фільму "Горизонт: Американська сага" під час Каннського кінофестивалю. 42-річна актриса позувала в напівпрозорій сукні, коли вона прибула на червону доріжку з бойфрендом Олі Гріном і дочкою Марлоу. Зірка привернула увагу у лавандовій сукні з рюшами. Номінантка на "Золотий глобус" додала блискуче намисто з діамантами. Вона продемонструвала свою неймовірну фігуру лише через чотири місяці після народження другої дитини.

Нагадаємо, Міс Всесвіт Україна вразила образом у Каннах. А раніше Райян Гослінг вперше позував на публіці після чуток про пластичну операцію.