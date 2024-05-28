Стрази та декольте — зірковий стиліст обрала найстильнішу красуню Каннського кінофестивалю

Стрази та декольте — зірковий стиліст обрала найгламурнішу красуню Каннського кінофестивалю
Каннський кінофестиваль — чудова нагода для зірок продемонструвати своє стильне вбрання. Так, 61-річна Демі Мур привернула увагу на своїй першій червоній доріжці заходу з 1997 року. Зірковий стиліст Рошель Вайт назвала найкраще вдягнуту зірку у рейтингу наймодніших в Каннах.
Про це пише Daily Mail.
Єва Лонгорія очолила цьогорічний рейтинг модних зірок
Зірка "Відчайдушних домогосподарок" акторка Єва Лонгорія, на думку Рошель, була "не тільки привабливою, але й сміливою, і не такою, якою ми її зазвичай бачимо".
"Я відчуваю, що вона вийшла зі своєї зони комфорту і стала сміливою у своєму виборі. Вона демонструє себе та розуміє, ким вона є і що вона відстоює, і кожен образ був ретельно підібраний", — говорить стиліст.
49-річна Єва Лонгорія рідко пропускає Каннський кінофестиваль. На червоій доріжці Kinds of Kindness вона позувала у яскравій сукні від Ellie Saab. Вона додала діамантовй чокер та сережки, а також розпустила волосся. Пізніше Єва відвідала захід Chopard. Вона одягла елегантну сукню-бандо з прикрасами.
Рошель Вайт присудила моделі Гайді Клум друге місце у рейтингу, завдяки її сміливому вбранню.
"Її вбрання привертає увагу і виділяється. Гайді відома тим, що ризикує навіть на червоних доріжках, і всі ці вбрання мають елемент демонстрації тіла, і вона робить це з впевненістю. Завжди очікуйте несподіваного", — розповіла Рошель.
Гайді Клум виділялася з натовпу в екстравагантній темно-рожевій сукні з об’ємних шарів гофрованого тюлю. Авангардна сукня походить від українського бренду Lever Coutures. На веб-сайті бренду написано: "Ідеальна жінка Lever Coutures сповнена впевненості, має жагу до чуттєвості та не боїться виставляти напоказ свою красу".
Рошель присудила моделі Беллі Хадід третє місце серед знаменитостей на кінофестивалі. 27-річна американська супермодель вразила на червоній доріжці заходу, вийшовши без бюстгальтера в прозорій світло-коричневій сукні на прем’єрі фільму "Учень".
Рошель поставила співачку Келлі Роуленд на п'яте місце найгламурніших.
"Її образ надавав олдскульного гламуру червоній доріжці. Сукні пасували до її фігури. Кольорова палітра вбрання, коротке світле волосся справді демонстрували простоту її краси", — говорить Вайт.
Роуленд вибрала прикрашену спідницю-русалку з низькою посадкою та укорочений топ. 43-річна співачка також приміряла класичний образ Старого Голлівуду в ефектній білосніжній сукні.
Рошель присудила голлівудській акторці Демі Мур шосте місце у рейтингу, сказавши: "Вона виглядала чудово в усіх своїх вбраннях. Мені подобається, що вона ризикує, а не одягає лише те, у чому їй зручно. Сукни були сміливими як у стилі, кольорі, і було приємно бачити, що її повернення було сильним у модному плані, залишивши незабутнє враження".
Демі, яка була однією з улюблених кінозірок 1990-х років, несподівано повертається в слешер-хоррорі "Речовина", який змагався за головний приз фестивалю, "Золоту пальмову гілку".
Вона привернула увагу на зірковому заході, вибравши екстравагантну шовкову сукню, синю сукню з коштовностями та червону сукню без бретелей Armani Privé з бісером. Вона доповнила сукню великим ефектним діамантовим намистом. Її довгі коси спадали каскадом.
Модний експерт Рошель поставила акторку Сієнну Міллер на останнє місце. Вона пояснила: "Я відчуваю, що Сієнна має стиль бохо-шик, і це дуже вірно".
Хоча Сієнна посіла останню позицію в списку, її вбранняд вражало на прем’єрі фільму "Горизонт: Американська сага" під час Каннського кінофестивалю. 42-річна актриса позувала в напівпрозорій сукні, коли вона прибула на червону доріжку з бойфрендом Олі Гріном і дочкою Марлоу. Зірка привернула увагу у лавандовій сукні з рюшами. Номінантка на "Золотий глобус" додала блискуче намисто з діамантами. Вона продемонструвала свою неймовірну фігуру лише через чотири місяці після народження другої дитини.
Нагадаємо, Міс Всесвіт Україна вразила образом у Каннах. А раніше Райян Гослінг вперше позував на публіці після чуток про пластичну операцію.
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