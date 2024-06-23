Жизель Бюндхен в одежде Colcci – стильные образы.

Роскошная Жизель Бюндхен похвасталась длинными ногами в дениме от Colcci
Супермодель Жизель Бюндхен продемонстрировала стройную фигуру в фотосессии для бразильского джинсового бренда Colcci. Образы удачно подчеркнули ее длину ног и стройную талию.
Об этом пишет Daily Mail.
Жизель Бюндхен поразила стильными образами
На одной из фотографий Жизель позирует в боди из денима на переднем сиденье авто. Широкие джинсы на модели расстегнуты и низко сидят на бедрах.
На другой фотографии она лежит на заднем сиденье в джинсовом мини-платье без бретелей, которое обнажает ее длинные ноги, и пиджаке в тон.
Супермодель также показалась перед камерой в костюме из денима с принтом, похожим на масляные пятна. Жизель дополнила его классической белой футболкой.
Напомним, стилист назвал самых красивых гостей Каннского кинофестиваля. А также супермодель Гайди Клум обнажила декольте.
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