Раскол в семье — Ален Делон решил подать заявление в суд на собственного сына

Ален Делон с сыном. Фото: Associated Press

Французский актер и кинорежиссер Ален Делон решил подать иск в суд против своего сына. Звезде не понравилось его заявление, что якобы это "последнее Рождество" для актера.

Об этом сообщили в Guardian.

Читайте также:

Ален Делон возмущен заявлениями сына о его состоянии здоровья

Сын звезды Энтони долгое время рассказывал журналистам о состоянии отца после двух инсультов. Он отмечал, что актер плохо себя чувствует.

Недавно он заявил, что его отцу трудно смириться со своим "ослабленным состоянием здоровья" и он чувствует себя "унижен". Энтони думает, что это "последнее Рождество" 88-летнего Ален Делона.

Ален Делон с сыном. Фото: Associated Press

"Он мало говорит, ведь устает. Его раздражает, когда мы просим повторить сказанное, потому что его речь не всегда четкая, а голос — тихий", — рассказал Энтони Делон о своем отце журналистам.

Очевидно, что это повлекло за собой раскол в семье. Ален Делон не согласен с заявлениями сына о его состоянии. Его адвокат собирается подать иск в суд за "такую потрясающую информацию в СМИ". Кинозвезда уже не может терпеть агрессивность Энтони, постоянно говорящего ему, что он старец.

Ранее французскую кинозвезду осудили за уклонение от налогов.

Напомним, что немецкая принцесса выиграла суд против McDonald's.