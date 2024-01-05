Раскол в семье — Ален Делон решил подать заявление в суд на собственного сына
Французский актер и кинорежиссер Ален Делон решил подать иск в суд против своего сына. Звезде не понравилось его заявление, что якобы это "последнее Рождество" для актера.
Об этом сообщили в Guardian.
Ален Делон возмущен заявлениями сына о его состоянии здоровья
Сын звезды Энтони долгое время рассказывал журналистам о состоянии отца после двух инсультов. Он отмечал, что актер плохо себя чувствует.
Недавно он заявил, что его отцу трудно смириться со своим "ослабленным состоянием здоровья" и он чувствует себя "унижен". Энтони думает, что это "последнее Рождество" 88-летнего Ален Делона.
"Он мало говорит, ведь устает. Его раздражает, когда мы просим повторить сказанное, потому что его речь не всегда четкая, а голос — тихий", — рассказал Энтони Делон о своем отце журналистам.
Очевидно, что это повлекло за собой раскол в семье. Ален Делон не согласен с заявлениями сына о его состоянии. Его адвокат собирается подать иск в суд за "такую потрясающую информацию в СМИ". Кинозвезда уже не может терпеть агрессивность Энтони, постоянно говорящего ему, что он старец.
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