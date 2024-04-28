Суд забов'язав співачку Брітні Спірс заплатити батьку 2 мільйони — причина

Американська співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears

Співачка Брітні Спірс та її батько Джеймі нарешті завершили свою судову суперечку. Юридичні витрати за два роки їхнього процесу щодо опікунства покриє зірка.

Про це пише видання Tbsnews.net.

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Верховний суд Лос-Анджелеса виніс рішення, що Брітні Спірс заплатить 2 мільйони доларів своєму батьку. Ці кошти підуть на покриття юридичних рахунків для кількох юридичних фірм, які він найняв як опікун своєї доньки, а також для оплати гонорарів нинішнього адвоката.

Співачка Брітні Спірс з батьком. Фото: instagram.com/pagesix/

Адвокат Брітні був проти такого рішення, вважаючи це зловживанням.

"Як вона хотіла, тепер її свобода включає те, що їй більше не потрібно буде відвідувати суд, бути залученим до суду або бути заплутаним у судових розглядах у цій справі", — казав він.

Захист батька Спірс повідомив, що він дуже радий, що все нарешті закінчилось. Однак сама зірка була розлючена.

Вона витратила на своїх юристів понад 4 мільйони доларів і не хотіла платити ще й за батька. Вона вибігла з зали суду і поїхала в компанії колишнього ув'язненого Пола Річарда Соліза, з яким раніше її вже бачили разом. Брітні розбила зсередини лобове скло автомобіля, коли закинула ноги на панель і пробила його каблуком.

Нагадаємо, батько Брітні Спірс втратив ногу. Також ми розповідали, скільки могла б заробляти співачка на сайтах для дорослих, якщо б продавала свої оголені відео, а не безкоштовно заливала в мережу.