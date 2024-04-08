Дорожче за хіти — стало відомо, скільки може заробляти Брітні Спірс на сайті для дорослих
Співачка Брітні Спірс пообіцяла ніколи не повертатися в музичну індустрію. Але 42-річна колишня хітмейкерка могла б мати блискуче майбутнє, монетизуючи себе на вебсайті для дорослих OnlyFans.
Про це пише Daily Mail.
Брітні Спірс відмовила відомому ресурсу для дорослих
Останніми роками вебсайт для дорослих спостерігав величезний приплив знаменитостей, які заробляють мільйони доларів. Белла Торн заробила рекордний 1 мільйон доларів за перші 24 години на сайті, тоді як прибуток колишньої дівчини Бонда Деніз Річардс, як вважають, сягнув 2 мільйонів доларів на місяць.
Але, на думку експертів, Брітні має потенціал затьмарити їх усіх.
Ресурс поспілкувався із менеджером OnlyFans Селестою Франклін з агентства OnlyFans № 1 у Маямі, яка вважає, що прибутки Брітні на платформі можуть легко затьмарити все, що вона заробила від музики та гастролей.
"Згідно з усіма статистичними даними, які я вивчила, мій прогноз щодо її доходів був би таким, що перший місяць запуску принесе величезний приплив людей — можливо, її заробіток коливатиметься від 13 до 18 мільйонів доларів. У наступні місяці її дохід, швидше за все, зрівняється приблизно з 6 до 9 мільйонів доларів на місяць через зниження залученості, спричинене початковою цікавістю", — говорить експерт.
Оскільки річний заробіток, за оцінками, перевищує 100 мільйонів доларів, кар’єра Брітні в OnlyFans може зробити її багатшою, ніж будь-коли в музичній індустрії.
Останній тур зірки, Piece of Me, зібрав лише 54 мільйони доларів у 2018 році.
Селеста вважає, що співачка приєдналася б до реперки Іггі Азалії як однієї з найбільш високооплачуваних авторів на OnlyFans, якби вона зареєструвалася.
Однак вона припускає, що Брітні потрібно буде стратегічно підходити до свого контенту OnlyFans через її фан-базу, яка на 65 відсотків складається із жінок.
"Щоб Спірс досягла успіху на OnlyFans, їй довелося б значно диференціювати контентент. Замість того, щоб продавати сторінку безпосередньо чоловічій аудиторії, стратегічним підходом було б рекламувати вміст на OnlyFans як ексклюзивний фанатський матеріал, на додаток до відвертого вмісту, щоб зберегти чоловічий інтерес — на зразок ексклюзивної сторінки, яка не має фільтр або будь-якої цензури на ньому", — говорить жінка.
За інформацією ЗМІ, представники співачки заперечили факт бажання Спірс відкривати профіль на OnlyFans. Зірка не зацікавлена у випуску контенту на платформі.
Нагадаємо, батько Брітні Спірс потрапив у лікарню. А раніше Брітні Спірс повідомила, як оговтується після розлучення.
Читайте Новини.LIVE!