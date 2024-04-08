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Дорожче за хіти — стало відомо, скільки може заробляти Брітні Спірс на сайті для дорослих

8 квітня 2024 12:30
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дорожче за хіти — стало відомо, скільки може заробляти Брітні Спірс на сайті для дорослих
Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співачка Брітні Спірс пообіцяла ніколи не повертатися в музичну індустрію. Але 42-річна колишня хітмейкерка могла б мати блискуче майбутнє, монетизуючи себе на вебсайті для дорослих OnlyFans.

Про це пише Daily Mail.

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Останніми роками вебсайт для дорослих спостерігав величезний приплив знаменитостей, які заробляють мільйони доларів. Белла Торн заробила рекордний 1 мільйон доларів за перші 24 години на сайті, тоді як прибуток колишньої дівчини Бонда Деніз Річардс, як вважають, сягнув 2 мільйонів доларів на місяць.

 

Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears/
Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears/

Але, на думку експертів, Брітні має потенціал затьмарити їх усіх.

Ресурс поспілкувався із менеджером OnlyFans Селестою Франклін з агентства OnlyFans № 1 у Маямі, яка вважає, що прибутки Брітні на платформі можуть легко затьмарити все, що вона заробила від музики та гастролей.

 

Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears/
Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears/

"Згідно з усіма статистичними даними, які я вивчила, мій прогноз щодо її доходів був би таким, що перший місяць запуску принесе величезний приплив людей — можливо, її заробіток коливатиметься від 13 до 18 мільйонів доларів. У наступні місяці її дохід, швидше за все, зрівняється приблизно з 6 до 9 мільйонів доларів на місяць через зниження залученості, спричинене початковою цікавістю", — говорить експерт.

Оскільки річний заробіток, за оцінками, перевищує 100 мільйонів доларів, кар’єра Брітні в OnlyFans може зробити її багатшою, ніж будь-коли в музичній індустрії.

 

Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears/
Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears/

 

Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears/
Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears/

Останній тур зірки, Piece of Me, зібрав лише 54 мільйони доларів у 2018 році.

Селеста вважає, що співачка приєдналася б до реперки Іггі Азалії як однієї з найбільш високооплачуваних авторів на OnlyFans, якби вона зареєструвалася.

Однак вона припускає, що Брітні потрібно буде стратегічно підходити до свого контенту OnlyFans через її фан-базу, яка на 65 відсотків складається із жінок.

 

Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears/
Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears/

"Щоб Спірс досягла успіху на OnlyFans, їй довелося б значно диференціювати контентент. Замість того, щоб продавати сторінку безпосередньо чоловічій аудиторії, стратегічним підходом було б рекламувати вміст на OnlyFans як ексклюзивний фанатський матеріал, на додаток до відвертого вмісту, щоб зберегти чоловічий інтерес — на зразок ексклюзивної сторінки, яка не має фільтр або будь-якої цензури на ньому", — говорить жінка.

За інформацією ЗМІ, представники співачки заперечили факт бажання Спірс відкривати профіль на OnlyFans. Зірка не зацікавлена у випуску контенту на платформі.

Нагадаємо, батько Брітні Спірс потрапив у лікарню. А раніше Брітні Спірс повідомила, як оговтується після розлучення.

Брітні Спірс
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