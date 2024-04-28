Суд обязал певицу Бритни Спирс заплатить отцу 2 миллиона — причина

Разозлилась и разбила стекло каблуком — суд обязал Бритни Спирс заплатить отцу 2 миллиона
Певица Бритни Спирс и ее отец Джейми наконец-то завершили свой судебный спор. Юридические расходы за два года их процесса по попечительству покроет звезда.
Об этом пишет издание Tbsnews.net.
Бритни Спирс прекратила опекунство, но еще 2 млн заплатит
Верховный суд Лос-Анджелеса вынес решение, что Бритни Спирс заплатит 2 миллиона долларов своему отцу. Эти средства пойдут на покрытие юридических счетов для нескольких юридических фирм, которые он нанял в качестве опекуна своей дочери, а также оплаты гонораров нынешнего адвоката.
Адвокат Бритни был против такого решения, считая это злоупотреблением.
"Как она хотела, теперь ее свобода включает в себя то, что ей больше не нужно будет посещать суд, быть вовлеченной в суд или быть запутанной в судебных разбирательствах по этому делу", — говорил он.
Адвокат отца Спирс сообщил, что он очень рад, что все, наконец, закончилось. Однако сама звезда была взбешена.
Она потратила на своих юристов более 4 миллионов долларов и не хотела платить еще и за отца. Она выбежала из зала суда и уехала в компании бывшего заключенного Пола Ричарда Солиза, с которым раньше ее уже видели вместе. Бритни разбила изнутри лобовое стекло автомобиля, когда закинула ноги на панель и пробила его каблуком.
Напомним, отец Бритни Спирс потерял ногу. Также мы рассказывали, сколько могла бы зарабатывать певица на сайтах для взрослых, если бы продавала обнаженные видео, а не бесплатно заливала их в сеть.
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