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Разозлилась и разбила стекло каблуком — суд обязал Бритни Спирс заплатить отцу 2 миллиона

28 апреля 2024 07:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Суд обязал певицу Бритни Спирс заплатить отцу 2 миллиона — причина
Американская певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Певица Бритни Спирс и ее отец Джейми наконец-то завершили свой судебный спор. Юридические расходы за два года их процесса по попечительству покроет звезда.

Об этом пишет издание Tbsnews.net.

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Бритни Спирс прекратила опекунство, но еще 2 млн заплатит

Верховный суд Лос-Анджелеса вынес решение, что Бритни Спирс заплатит 2 миллиона долларов своему отцу. Эти средства пойдут на покрытие юридических счетов для нескольких юридических фирм, которые он нанял в качестве опекуна своей дочери, а также оплаты гонораров нынешнего адвоката.

Певица Бритни Спирс с отцом. Фото: instagram.com/pagesix/
Певица Бритни Спирс с отцом. Фото: instagram.com/pagesix/

Адвокат Бритни был против такого решения, считая это злоупотреблением.

"Как она хотела, теперь ее свобода включает в себя то, что ей больше не нужно будет посещать суд, быть вовлеченной в суд или быть запутанной в судебных разбирательствах по этому делу", — говорил он.

Адвокат отца Спирс сообщил, что он очень рад, что все, наконец, закончилось. Однако сама звезда была взбешена.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by TODAY Parents (@todayparents)

Она потратила на своих юристов более 4 миллионов долларов и не хотела платить еще и за отца. Она выбежала из зала суда и уехала в компании бывшего заключенного Пола Ричарда Солиза, с которым раньше ее уже видели вместе. Бритни разбила изнутри лобовое стекло автомобиля, когда закинула ноги на панель и пробила его каблуком.

Напомним, отец Бритни Спирс потерял ногу. Также мы рассказывали, сколько могла бы зарабатывать певица на сайтах для взрослых, если бы продавала обнаженные видео, а не бесплатно заливала их в сеть.

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