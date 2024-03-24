Розлучений Олег Собчук привітав єдину доньку з 21-річчям

Фронтмен гурту "СКАЙ" Олег Собчук. Фото: Instagram/skaiband

Фронтмен гурту "СКАЙ" Олег Собчук привітав з 21-річчям свою єдину доньку Тетяну. Рокер власноруч змонтував зворушливе відео з архівного контенту.

Відповідна публікація з’явилась в його соцмережах.

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Лідер гурту "СКАЙ", який перебуває у всеукраїнському весняному турі, вибачився перед Тетяною. Мовляв, в нього не має навичок до монтажу відео.

"З Днем Народженням моя доця, моя Тетяночка! Нехай усі твої мрії збудуться! Люблю тебе безмежно. Вибачай, монтажер я ще той", — лаконічно написав 43-річний Собчук.

Особисте життя Олега Собчука

Наприкінці минулого року стало відомо, що рокер розлучився зі своєю вже ексдружиною Марією. Разом вони були два десятиліття, оформленні оформили в травні 2023-го. Колишні влаштували публічні розбірки щодо майна.

Згодом Собчук повідомив, що вони розійшлись ще до початку повномасштабної війни. Окрім Тетяни в Олега та Марії є 13-річний син Арсен.

Олег Собчук із колишньою дружиною та дітьми. Фото: Instagram/sob4ukmari

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Софія Ротару привітала з ювілеєм онука, який втік за кордон. Також ми розповідали, що американська світська левиця Періс Гілтон показала, як відгуляла 43-річчя.