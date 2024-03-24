Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Розлучений Олег Собчук привітав єдину доньку з 21-річчям arrow

Розлучений Олег Собчук привітав єдину доньку з 21-річчям

24 березня 2024 13:09
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Розлучений Олег Собчук привітав єдину доньку з 21-річчям
Фронтмен гурту "СКАЙ" Олег Собчук. Фото: Instagram/skaiband
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Фронтмен гурту "СКАЙ" Олег Собчук привітав з 21-річчям свою єдину доньку Тетяну. Рокер власноруч змонтував зворушливе відео з архівного контенту. 

Відповідна публікація з’явилась в його соцмережах

Читайте також:

Собчук привітав доньку з днем народження

Лідер гурту "СКАЙ", який перебуває у всеукраїнському весняному турі, вибачився перед Тетяною. Мовляв, в нього не має навичок до монтажу відео. 

"З Днем Народженням моя доця, моя Тетяночка! Нехай усі твої мрії збудуться! Люблю тебе безмежно. Вибачай, монтажер я ще той", — лаконічно написав 43-річний Собчук.

Особисте життя Олега Собчука

Наприкінці минулого року стало відомо, що рокер розлучився зі своєю вже ексдружиною Марією. Разом вони були два десятиліття, оформленні оформили в травні 2023-го. Колишні влаштували публічні розбірки щодо майна.

Згодом Собчук повідомив, що вони розійшлись ще до початку повномасштабної війни. Окрім Тетяни в Олега та Марії є 13-річний син Арсен. 

Розлучений Олег Собчук привітав єдину доньку з 21-річчям - фото 1
Олег Собчук із колишньою дружиною та дітьми. Фото: Instagram/sob4ukmari

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Софія Ротару привітала з ювілеєм онука, який втік за кордон. Також ми розповідали, що американська світська левиця Періс Гілтон показала, як відгуляла 43-річчя.

День народження
родина
українські зірки
СКАЙ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ