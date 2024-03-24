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Разведенный Олег Собчук поздравил единственную дочь с 21-летием

24 марта 2024 13:09
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Разведенный Олег Собчук поздравил единственную дочь с 21-летием
Фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук. Фото: Instagram/skaiband
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук поздравил с 21-летием свою единственную дочь Татьяну. Рокер собственноручно смонтировал трогательное видео с архивного контента.

Соответствующая публикация появилась в его соцсетях.

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Лидер группы "СКАЙ", который находится во всеукраинском весеннем туре, принес извинения Татьяне. Мол, у него нет навыков к монтажу видео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Собчук Олег/ Oleh Sobchuk (@sob4uk)

"С Днем Рождения моя дочь, моя Танечка! Пусть все твои мечты сбудутся! Люблю тебя безгранично. Прости, монтажер я еще тот", — лаконично написал 43-летний Собчук.

Личная жизнь Олега Собчука

В конце прошлого года стало известно, что рокер расстался со своей уже экс-женой Марией. Итого они были два десятилетия, оформленные оформили в мае 2023-го. Бывшие устроили публичные разборки касательно имущества.

Впоследствии Собчук сообщил, что они разошлись еще до начала полномасштабной войны. Кроме Татьяны у Олега и Марии есть 13-летний сын Арсен.

Разведенный Олег Собчук поздравил единственную дочь с 21-летием - фото 1
Олег Собчук с бывшей супругой и детьми. Фото: Instagram/sob4ukmari

Напомним, ранее мы писали, что певица София Ротару поздравила с юбилеем бежавшего за границу внука. Также мы рассказывали, что американская светская львица Пэрис Хилтон показала, как отгуляла 43-летие.

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