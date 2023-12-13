Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Джей Ло показала, как украсила свой дом к Рождеству arrow

Джей Ло показала, как украсила свой дом к Рождеству

13 декабря 2023 11:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Джей Ло показала, как украсила свой дом к Рождеству
Джей Ло. Фото: instagram.com/jlo/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Американская артистка Джей Ло поделилась, как украсила елку в своем роскошном доме. Певица уже готова к празднованию Рождества.

Звезда выложила рождественские фото в свой instagram.

Читайте также:

Джей Ло готова встречать Рождество

Американская певица поделилась с новогодними фанами фото. Она в этом роскошном доме украсила елку золотыми шарами, цветами и шишками.

Сама же Джей Ло надела юбку с позолоченными бабочками и свободную белую блюзу. Артистка выбрала для себя серебристые каблуки с праздничным дизайном.

Джей Ло
Джей Ло возле елки. Фото: instagram.com/jlo/
Ноги Джей Ло
Новогодние каблуки Джей Ло. Фото: instagram.com/jlo/

Напомним, что недавно блоггер Даша Квиткова рассказала, как планирует праздновать Новый год.

Ранее Остапчук с молодой женой показали свою елку.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Актуальное по теме