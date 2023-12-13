Джей Ло показала, как украсила свой дом к Рождеству

Джей Ло. Фото: instagram.com/jlo/

Американская артистка Джей Ло поделилась, как украсила елку в своем роскошном доме. Певица уже готова к празднованию Рождества.

Звезда выложила рождественские фото в свой instagram.

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Американская певица поделилась с новогодними фанами фото. Она в этом роскошном доме украсила елку золотыми шарами, цветами и шишками.

Сама же Джей Ло надела юбку с позолоченными бабочками и свободную белую блюзу. Артистка выбрала для себя серебристые каблуки с праздничным дизайном.

Джей Ло возле елки. Фото: instagram.com/jlo/

Новогодние каблуки Джей Ло. Фото: instagram.com/jlo/

Напомним, что недавно блоггер Даша Квиткова рассказала, как планирует праздновать Новый год.

Ранее Остапчук с молодой женой показали свою елку.