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Леся Никитюк стала ведущей шоу, в котором и начала свою карьеру 10 лет назад

3 декабря 2023 12:21
- Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Леся Никитюк стала ведущей шоу, в котором и начала свою карьеру 10 лет назад
Телеведущая Леся Никитюк. Фото: соцсети Леси Никитюк
- Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинская звезда Леся Никитюк села в кресло на шоу "Рассмеши комика". 10 лет назад она пришла в это телешоу как участница, а теперь стала его лицом.

Об этом телеведущая рассказала в своем Instagram.

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Леся Никитюк поделилась новостью, что теперь она одна из ведущих популярного украинского шоу "Рассмеши комика". Она сказала, что не может поверить в это, ведь эта телепрограмма и стала первой ступенькой в ее карьере на телевидении.

Звезда 10 лет назад пришла на "Рассмеши комика" с подругой, потому что хотела выступать на сцене и смешить людей. Они не рассчитывали даже выиграть. Тогда Леся Никитюк и не догадывалась, что вытащила золотой билет.

"Если бы мне кто-то тогда сказал, что мы выиграем, что именно после этого шоу меня начнут приглашать на разные проекты, а денежный выигрыш нам будет вручать будущий Президент Украины… Я бы упала в обморок еще перед выходом на сцену. Клянусь", — поделилась воспоминаниями звезда.

Теперь Леся Никитюк мечтает, что с ее улыбки или смеха у кого-то из участников начнется успешная карьера.

Напомним, что недавно украинская актриса и звезда "Женского Квартала" Алина Блажкевич рассказала, что она беременна.

Раньше звезду шоу "Танцуют все!" Татьяну Денисову , после полномасштабного вторжения появившуюся на российском телевидении, заметили в Германии.

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