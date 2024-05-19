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Не нравятся твои тиктоки — в центре Львова напали на известного блогера

19 мая 2024 11:59
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Николас Карма стал жертвой хулиганов.
Блогер Николас Карма. Фото: instagram.com/i.am_n.karma_cooperation/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский блогер Николас Карма стал жертвой хулиганов. Неизвестные парни в состоянии алкогольного опьянения оскорбили его и применили газовый баллончик.

Об этом инфлюенсер сообщил в Stories на своей странице Instagram.

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На Николаса Карма напали хулиганы

Неизвестные молодые люди в состоянии алкогольного опьянения напали в центре Львова, на площади Рынок на известного блогера. К Николасу Карме подошли двое парней и заявили о том, что им не нравятся его ролики из-за того, что блогер якобы "немного г*йской натуральности". Хулиганы применили перцовый баллончик.

Карма был вынужден обратиться в полицию и скорую помощь.

Не нравятся твои тиктоки — в центре Львова напали на известного блоггера - фото 1
Блогер Николас Карма стал жертвой хулиганов. Фото: instagram.com/nicolas_karma_official/
Не нравятся твои тиктоки — в центре Львова напали на известного блоггера - фото 2
Блогер Николас Карма стал жертвой хулиганов. Фото: instagram.com/nicolas_karma_official/

Впоследствии блогер вышел на связь с поклонниками и сообщил, что после вчерашнего инцидента у него до сих пор жжет горло, нос и глаза. Он также поблагодарил неравнодушных украинцев за помощь. Карма сообщил, что правоохранителям быстро удалось установить личности преступников.

"Вчера, когда это произошло, я увидел, что народ готов вступиться друг за друга в таких ситуациях. Это главное. Не жить жизнь по принципу "Моя хата с краю", а отстаивать честь и достоинство даже чужих им людей. К сожалению, без быдла не бывает, но я не расстраиваюсь, ведь адекватных и сознательных людей гораздо больше. А также я горжусь нашей полицией, которая сработала очень оперативно и идентифицировала хулиганов за час", — заявил он. 

Не нравятся твои тиктоки — в центре Львова напали на известного блоггера - фото 3
Блогер Николас Карма. Фото: instagram.com/nicolas_karma_official/

Напомним, в Нью-Йорке напали на отца Леди Гаги. А также жертвой преступников стал звезда фильма "Криминальное чтиво".

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