Блогер Николас Карма. Фото: instagram.com/i.am_n.karma_cooperation/

Известный украинский блогер Николас Карма стал жертвой хулиганов. Неизвестные парни в состоянии алкогольного опьянения оскорбили его и применили газовый баллончик.

Об этом инфлюенсер сообщил в Stories на своей странице Instagram.

Читайте также:

На Николаса Карма напали хулиганы

Неизвестные молодые люди в состоянии алкогольного опьянения напали в центре Львова, на площади Рынок на известного блогера. К Николасу Карме подошли двое парней и заявили о том, что им не нравятся его ролики из-за того, что блогер якобы "немного г*йской натуральности". Хулиганы применили перцовый баллончик.

Карма был вынужден обратиться в полицию и скорую помощь.

Блогер Николас Карма стал жертвой хулиганов. Фото: instagram.com/nicolas_karma_official/

Блогер Николас Карма стал жертвой хулиганов. Фото: instagram.com/nicolas_karma_official/

Впоследствии блогер вышел на связь с поклонниками и сообщил, что после вчерашнего инцидента у него до сих пор жжет горло, нос и глаза. Он также поблагодарил неравнодушных украинцев за помощь. Карма сообщил, что правоохранителям быстро удалось установить личности преступников.

"Вчера, когда это произошло, я увидел, что народ готов вступиться друг за друга в таких ситуациях. Это главное. Не жить жизнь по принципу "Моя хата с краю", а отстаивать честь и достоинство даже чужих им людей. К сожалению, без быдла не бывает, но я не расстраиваюсь, ведь адекватных и сознательных людей гораздо больше. А также я горжусь нашей полицией, которая сработала очень оперативно и идентифицировала хулиганов за час", — заявил он.

Блогер Николас Карма. Фото: instagram.com/nicolas_karma_official/

Напомним, в Нью-Йорке напали на отца Леди Гаги. А также жертвой преступников стал звезда фильма "Криминальное чтиво".