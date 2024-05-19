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Не подобаються твої тіктоки — у центрі Львову напали на відомого блогера

19 травня 2024 11:59
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ніколас Карма став жертвою хуліганів — подробиці
Блогер Ніколас Карма. Фото: instagram.com/i.am_n.karma_cooperation/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український блогер Ніколас Карма став жертвою хуліганів. Невідомі хлопці напідпитку образили його та застосували газовий балончик.

Про це інфлюєнсер повідомив у Stories на своїй сторінці Instagram

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На Ніколаса Карма напали хулігани 

Невідомі хлопці у стані алкогольного сп'яніння напали в центрі Львова, на площі Ринок на відомого блогера. До Ніколаса Карма підійшли двоє хлопців та заявили про те, що їм не подобаються його ролики через те що блогер нібито "трохи г*йської натуральності". Хулігани застосували перцевий балончик.

Карма був вимушений звернутися до поліції та швидкої допомоги.

Не подобаються твої тіктоки — у центрі Львову напали на відомого блогера - фото 1
Блогер Ніколас Карма став жервою хуліганів. Фото: instagram.com/nicolas_karma_official/
Не подобаються твої тіктоки — у центрі Львову напали на відомого блогера - фото 2
Блогер Ніколас Карма став жервою хуліганів. Фото: instagram.com/nicolas_karma_official/

Згодом блогер вийшов на зв'язок із шанувальниками і повідомив, що після вчорашнього інциденту у нього досі пече горло, ніс та очі. Він також подякував небайдужим українцям за допомогу. Карма повідомив, що правоохоронцям швидко вдалося встановити особи злочинців.

"Вчора, коли це сталось, я побачив, що народ готовий заступитись одне за одного у таких ситуаціях. Це головне. Не жити життя за принципом "Моя хата з краю", а відстоювати честь так гідність навіть чужих їм людей. На жаль без бидла не буває, але я не засмучуюсь, адже адекватних та свідомих людей набагато більше. А також я пишаюсь нашою поліцією, яка спрацювала дуже оперативно та ідентифікувала хуліганів за годину", — заявил он.

Не подобаються твої тіктоки — у центрі Львову напали на відомого блогера - фото 3
Блогер Ніколас Карма. Фото: instagram.com/nicolas_karma_official/

Нагадаємо, в Нью-Йорку напали на батька Леді Гаги. А також жертвою злочинців став зірка фільму "Кримінальне чтиво".

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Львів
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гомофобія
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