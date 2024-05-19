Ніколас Карма став жертвою хуліганів — подробиці

Блогер Ніколас Карма. Фото: instagram.com/i.am_n.karma_cooperation/

Відомий український блогер Ніколас Карма став жертвою хуліганів. Невідомі хлопці напідпитку образили його та застосували газовий балончик.

Про це інфлюєнсер повідомив у Stories на своїй сторінці Instagram.

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На Ніколаса Карма напали хулігани

Невідомі хлопці у стані алкогольного сп'яніння напали в центрі Львова, на площі Ринок на відомого блогера. До Ніколаса Карма підійшли двоє хлопців та заявили про те, що їм не подобаються його ролики через те що блогер нібито "трохи г*йської натуральності". Хулігани застосували перцевий балончик.

Карма був вимушений звернутися до поліції та швидкої допомоги.

Блогер Ніколас Карма став жервою хуліганів. Фото: instagram.com/nicolas_karma_official/

Блогер Ніколас Карма став жервою хуліганів. Фото: instagram.com/nicolas_karma_official/

Згодом блогер вийшов на зв'язок із шанувальниками і повідомив, що після вчорашнього інциденту у нього досі пече горло, ніс та очі. Він також подякував небайдужим українцям за допомогу. Карма повідомив, що правоохоронцям швидко вдалося встановити особи злочинців.

"Вчора, коли це сталось, я побачив, що народ готовий заступитись одне за одного у таких ситуаціях. Це головне. Не жити життя за принципом "Моя хата з краю", а відстоювати честь так гідність навіть чужих їм людей. На жаль без бидла не буває, але я не засмучуюсь, адже адекватних та свідомих людей набагато більше. А також я пишаюсь нашою поліцією, яка спрацювала дуже оперативно та ідентифікувала хуліганів за годину", — заявил он.

Блогер Ніколас Карма. Фото: instagram.com/nicolas_karma_official/

Нагадаємо, в Нью-Йорку напали на батька Леді Гаги. А також жертвою злочинців став зірка фільму "Кримінальне чтиво".