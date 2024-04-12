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Нога покрылась язвами — звезде "Бесславных ублюдков" Тилю Швайгеру грозит ампутация

12 апреля 2024 18:53
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Тиль Швайгер заразился сепсисом — существует риск его жизни
Немецкий актер Тиль Швайгер. Фото: instagram.com/tilschweiger/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Немецкий актер Тиль Швайгер рискует остаться без одной конечности. Звезда случайно травмировал голень и в организм попали микробы, спровоцировавшие сепсис.

Об этом пишет издание BILD.

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Прошлым летом актер ударился голенью и в его организм попали микробы, которые вызвали сепсис. Нога Швайгера покрылась множеством язв.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Til Schweiger (@tilschweiger)

Сейчас актер проходит лечение, однако врачи опасаются за его состояние.

"Я получаю антибиотики в больнице уже две недели, потому что у меня рана на ноге с августа. Тогда я ударился голенью и в нее попали микробы. Теперь у меня язвы на ноге. К сожалению, становится все хуже", — сообщил Швайгер.

Специалисты предупреждают звезду о риске того, что зараженную ногу придется ампутировать. Сам актер не теряет надежды и хочет полететь в Нью-Йорк на премьеру фильма Гая Ричи "Министерство неджентльменской войны", в котором он сыграл главного героя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Til Schweiger (@tilschweiger)

В мире сепсис считают опаснее инсульта и рака молочной железы. Из 30 млн выявленных случаев сепсиса в год, 6 млн больных умирают.

Напомним, в Китае казнили продюсера успешного сериала на Netflix. Также голливудский актер отсидел 9 лет за решеткой и умер от рака.

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