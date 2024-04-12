Тиль Швайгер заразился сепсисом — существует риск его жизни

Нога покрылась язвами — звезде "Бесславных ублюдков" Тилю Швайгеру грозит ампутация
Немецкий актер Тиль Швайгер рискует остаться без одной конечности. Звезда случайно травмировал голень и в организм попали микробы, спровоцировавшие сепсис.
Об этом пишет издание BILD.
Известный актер может остаться из-за болезни без ноги
Прошлым летом актер ударился голенью и в его организм попали микробы, которые вызвали сепсис. Нога Швайгера покрылась множеством язв.
Сейчас актер проходит лечение, однако врачи опасаются за его состояние.
"Я получаю антибиотики в больнице уже две недели, потому что у меня рана на ноге с августа. Тогда я ударился голенью и в нее попали микробы. Теперь у меня язвы на ноге. К сожалению, становится все хуже", — сообщил Швайгер.
Специалисты предупреждают звезду о риске того, что зараженную ногу придется ампутировать. Сам актер не теряет надежды и хочет полететь в Нью-Йорк на премьеру фильма Гая Ричи "Министерство неджентльменской войны", в котором он сыграл главного героя.
В мире сепсис считают опаснее инсульта и рака молочной железы. Из 30 млн выявленных случаев сепсиса в год, 6 млн больных умирают.
Напомним, в Китае казнили продюсера успешного сериала на Netflix. Также голливудский актер отсидел 9 лет за решеткой и умер от рака.
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