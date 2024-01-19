Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Джамала посвятила трогательную песню погибшему другу-защитнику arrow

Джамала посвятила трогательную песню погибшему другу-защитнику

19 января 2024 18:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Джамала посвятила трогательную песню погибшему другу-защитнику
Джамала. Фото: клип на песню "Мой брат"
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинская певица Джамала выпустила новую песню "Мой брат". Она посвятила ее своему близкому другу, погибшему на войне во время выполнения боевого задания.

Клип на песню вышел на YouTube канале.

Читайте также:

Джамала посвятила трек "Мой брат" погибшему другу

Украинская певица Джамала представила новую песню "Мой брат". Она посвятила ее своему очень близкому другу, потерянному в январе 2022 года. Она попыталась запечатлеть воспоминания о нем в строчках своего трека.

Это песня — посвящение всем братьям и сестрам, которым украинцы не успели сказать важные вещи. Меньше всего, что мы можем сделать для людей, которых мы любили и погибли, защищая нас — это помнить о них, цитировать их.

"Может ли автор плакать над своим произведением, сидя перед клавишными и компьютером, если он это переживает? Может! Год назад, в январе, я потеряла очень близкого друга, брата, но воспоминания о нем были настолько светлыми, что как-то я не могла плакать до тех пор, пока не написала эту песню. Уже моя любимая соавторка Тетяна Милимко, как всегда, весь потом моих емоций собрала, и вот в тот момент я заплакала, но какими-то светлыми слезами", — говорит певица.

В клипе Джамала пишет письмо своему погибшему другу. Съемки прошли у нее дома, именно там, где она переживала все самые тяжелые дни с начала полномасштабного вторжения россиянами в Украину.

Украинцы очень эмоционально отреагировали на песню

Подписчикам Джамалы очень понравилась песня, ведь они переживают то же, что артистка — потерю близких людей.

  • Сегодня ровно 2 месяца, как убили моих друзей на войне! Какая песня…. Спасибо за творчество.
  • Мне кажется, когда пишешь такие произведения, о родных, своих, любимых всегда надо с улыбкой и любовью... Мы всегда вспомним лучшие моменты. Песня, мурашки по телу. Искренность, подлинность.
  • Утратила друга на войне, эта песня говорит обо всем! Спасибо. Я никогда Его не забуду.
  • Сплелись красота и боль. Радость от совместно прожитого и печали от потери... Джа, спасибо за душевность и эту историю.
  • Невероятная песня. Прямо в сердце, столько погибших… и боль за каждым и каждым.
Комментарии под песней "Мой брат!" Джамалы. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Комментарии под песней "Мой брат!" Джамалы. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Комментарии под песней "Мой брат!" Джамалы. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Комментарии под песней "Мой брат!" Джамалы. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Ранее Джамала прокомментировала голосование за судей Нацотбора в приложении "Дия".

Также Джамала показала 9 блестящих образов из Нацотбора Евровидения.

Стало известно, что альбом Джамали стал лучшим в 2023 году по версии журнала Beehype.

война
ВСУ
Джамала
Украина
песни
певица
погибшие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме