Джамала посвятила трогательную песню погибшему другу-защитнику

Джамала. Фото: клип на песню "Мой брат"

Украинская певица Джамала выпустила новую песню "Мой брат". Она посвятила ее своему близкому другу, погибшему на войне во время выполнения боевого задания.

Клип на песню вышел на YouTube канале.

Читайте также:

Джамала посвятила трек "Мой брат" погибшему другу

Украинская певица Джамала представила новую песню "Мой брат". Она посвятила ее своему очень близкому другу, потерянному в январе 2022 года. Она попыталась запечатлеть воспоминания о нем в строчках своего трека.

Это песня — посвящение всем братьям и сестрам, которым украинцы не успели сказать важные вещи. Меньше всего, что мы можем сделать для людей, которых мы любили и погибли, защищая нас — это помнить о них, цитировать их.

"Может ли автор плакать над своим произведением, сидя перед клавишными и компьютером, если он это переживает? Может! Год назад, в январе, я потеряла очень близкого друга, брата, но воспоминания о нем были настолько светлыми, что как-то я не могла плакать до тех пор, пока не написала эту песню. Уже моя любимая соавторка Тетяна Милимко, как всегда, весь потом моих емоций собрала, и вот в тот момент я заплакала, но какими-то светлыми слезами", — говорит певица.

В клипе Джамала пишет письмо своему погибшему другу. Съемки прошли у нее дома, именно там, где она переживала все самые тяжелые дни с начала полномасштабного вторжения россиянами в Украину.

Украинцы очень эмоционально отреагировали на песню

Подписчикам Джамалы очень понравилась песня, ведь они переживают то же, что артистка — потерю близких людей.

Сегодня ровно 2 месяца, как убили моих друзей на войне! Какая песня…. Спасибо за творчество.

Мне кажется, когда пишешь такие произведения, о родных, своих, любимых всегда надо с улыбкой и любовью... Мы всегда вспомним лучшие моменты. Песня, мурашки по телу. Искренность, подлинность.

Утратила друга на войне, эта песня говорит обо всем! Спасибо. Я никогда Его не забуду.

Сплелись красота и боль. Радость от совместно прожитого и печали от потери... Джа, спасибо за душевность и эту историю.

Невероятная песня. Прямо в сердце, столько погибших… и боль за каждым и каждым.

Комментарии под песней "Мой брат!" Джамалы. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Комментарии под песней "Мой брат!" Джамалы. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Ранее Джамала прокомментировала голосование за судей Нацотбора в приложении "Дия".

Также Джамала показала 9 блестящих образов из Нацотбора Евровидения.

Стало известно, что альбом Джамали стал лучшим в 2023 году по версии журнала Beehype.