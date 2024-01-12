Арина Гранде выпустила новый сингл о своей личной жизни

Арина Гранде. Фото: instagram.com/arianagrande/

Певица Ариана Гранде вернулась с новым синглом после трехлетнего перерыва. Она выпустила песню "yes, and?" и анонсировала выход клипа.

Об этом звезда сообщила в instagram.

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Ариана Гранде выпустила песню "yes, and?"

Певица выпустила новый сингл "yes, and?", посвященный ее личной жизни. О выходе трека она объявила неделю назад и выполнила обещание.

Также звезда сообщила, что именно эта песня станет главной в будущем седьмом альбоме, название которого пока не озвучили.

Новый трек рассказывает о личной жизни Арианы — "исцелении" от хаус-инструментал. Также звезда анонсировала выход клипа, который должен быть опубликован сегодня, 12 января. Пока интерес фанатов звезда подогрела небольшим тизером.

Поклонники Гранде в восторге от песни

Фанаты звезды поделились в комментариях своими мыслями о новом сингле. Практически все в восторге от выхода новой песни, ведь они за 3 года уже соскучились по любимой исполнительнице.

Я хочу устроить танцевальную вечеринку прямо сейчас.

На повторе! Я так люблю эту песню! Поздравляю, Ари! Ты делаешь все с таким совершенством, это так вдохновляет.

Да, и... конечно, этот гимн расширения возможностей вышел на Новый месяц Козерога.

Это все, что нам было нужно.

Она вернулась!

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