Арина Гранде выпустила новый сингл о своей личной жизни
Певица Ариана Гранде вернулась с новым синглом после трехлетнего перерыва. Она выпустила песню "yes, and?" и анонсировала выход клипа.
Об этом звезда сообщила в instagram.
Ариана Гранде выпустила песню "yes, and?"
Певица выпустила новый сингл "yes, and?", посвященный ее личной жизни. О выходе трека она объявила неделю назад и выполнила обещание.
Также звезда сообщила, что именно эта песня станет главной в будущем седьмом альбоме, название которого пока не озвучили.
Новый трек рассказывает о личной жизни Арианы — "исцелении" от хаус-инструментал. Также звезда анонсировала выход клипа, который должен быть опубликован сегодня, 12 января. Пока интерес фанатов звезда подогрела небольшим тизером.
Поклонники Гранде в восторге от песни
Фанаты звезды поделились в комментариях своими мыслями о новом сингле. Практически все в восторге от выхода новой песни, ведь они за 3 года уже соскучились по любимой исполнительнице.
- Я хочу устроить танцевальную вечеринку прямо сейчас.
- На повторе! Я так люблю эту песню! Поздравляю, Ари! Ты делаешь все с таким совершенством, это так вдохновляет.
- Да, и... конечно, этот гимн расширения возможностей вышел на Новый месяц Козерога.
- Это все, что нам было нужно.
- Она вернулась!
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