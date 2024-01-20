В список "иноагентов" РФ ошибочно добавили Вадима Олейника — реакция певца

Певец Вадим Олейник. Фото: Instagram/oleynikvadim

Министерство юстиции РФ обновило реестр так называемых "иноагентов". Неожиданно эту новость прокомментировал украинский певец, бывший участник группы "ДіО.фільми" (выступал вместе с Владимиром Дантесом) Вадим Олейник.

Соответствующая сториз появилась в его Instagram.

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35-летний певец опубликовал скриншот одной из новостей, очевидно Telegran-канала, который не стал называть. В нем говорится, что новым иноагентом" стал именно он. Артист лаконично прокомментировал новость: "Просто какой-то праздник".

Скриншот: Instagram/oleynikvadim

Впрочем, эта информация не достоверна. Во-первых, в список министерства юстиции РФ попадают только граждане России. А во-вторых, и самое главное, "иноагентом" стал местный блогер Владислав Олейник, а уже в сети его перепутали с украинским певцом.

Владислав Олейник — активист карельского движения, ныне проживающий в Финляндии. Он по образованию скандинавист-международник. Имеет смешанное этническое происхождение, карельскую идентичность избрал сознательно.

Считает, что после дезинтеграции России Карелия имеет все шансы на успех и сможет восстановить карельскую идентичность, наладить союзнические связи с другими финно-венгерскими государствами, которые возникнут, по его мнению, из бывших субъектов РФ.

Напомним, ранее мы писали, что Вадим Олейник стал свидетелем пожара в киевском ТРЦ. Также мы рассказывали, что российского писателя Бориса Акунина, живущего за границей, признали в России экстремистом и террористом.