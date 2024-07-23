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Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли раскрыли необычное имя своего четвёртого ребенка

23 июля 2024 13:58
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Четвертый ребенок Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли — как назвали девочку
Голливудские актеры Райан Рейнольдс и Блэйк Лайвли. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известный голливудский актер Райан Рейнольдс наконец-то раскрыл имя четвертого ребенка. Он вместе с женой Блэйк Лайвли назвал девочку Олин.

Об этом пишет Page Six.

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Райан Рейнольдс на премьере фильма "Дедпула и Росомахи" в Нью-Йорке раскрыл необычное, скандинавское имя своего младшего ребенка. Девочку назвали Олин. Это имя имеет нордическое происхождение и означает "наследник предка" или "наследовать".

"Я хочу начать со слов благодарности моей жене Блейк, которая здесь присутствует. Я хочу поблагодарить моих детей Джеймс, Инесу, Бетти, Олин, которые здесь присутствуют. Мне нравится, что вся моя семья здесь", — сказал он со сцены.

Супруги уже воспитывают трех дочерей — девятилетнюю Джеймс, семилетнюю Инес и четырехлетнюю Бетти.

Имя дочери Райана Рейнольдас и Блейк Лайвли
Райан Рейнольдс и Блэйк Лайвли с дочерьми Джеймс и Инес. Фото: FilmMagic

Напомним, Блейк и Райан познакомились на съемках фильма "Зеленый фонарь" в 2010 году и тайно поженились в сентябре 2012 года.

В феврале 2023 года супруги сообщили о том, что ждут четвертого ребенка.

Напомним, мы рассказывали о том, как сын певицы Мадонны выживает без еды. А также Гвинет Пэлтроу поделилась редкими кадрами с подросшими дочерью и сыном.

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