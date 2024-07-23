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Райан Рейнольдс та Блейк Лайвлі розкрили незвичайне ім'я своєї четвертої дитини

23 липня 2024 13:58
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Четверта дитина Райана Рейнольдса та Блейк Лайвлі — як назвали дівчинку
Голлівудські актори Райан Рейнольдс та Блейк Лайвлі. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відомий голлівудський актор Райан Рейнольдс нарешті розкрив ім'я четвертої дитини. Він разом з дружиною Блейк Лайвлі назвав дівчинку Олін.

Про це пише Page Six.

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Райан Рейнольдс на прем'єрі стрічки "Дедпула і Росомахи" в Нью-Йорку розкрив незвичайне скандинавське ім'я своєї молодшої дитини. Дівчинку назвали Олін. Це ім'я має нордичне походження й означає "спадкоємець предка" або "успадковувати".

"Я хочу почати зі слів подяки моїй дружині Блейк, яка тут присутня. Я хочу подякувати моїм дітям Джеймс, Інес, Бетті, Олін, які тут присутні. Мені подобається, що вся моя сім'я тут", — сказав він зі сцени.

Подружжя вже виховує трьох доньок — дев'ятирічну Джеймс,  семирічну Інес та чотирирічну Бетті.

Ім'я доньки Райана Рейнольдас та Блейк Лайвлі
Райан Рейнольдс і Блейк Лайвлі з доньками Джеймс та Інес. Фото: FilmMagic

Нагадаємо, Блейк і Раян познайомилися на зйомках фільму "Зелений ліхтар" у 2010 році та таємно одружилися у вересні 2012 року.

У лютому 2023 року подружжя повідомило про те, що чекає на появу четвертої дитини.

Нагадаємо, ми розповідали про те, як син співачки Мадонни виживає без їжі. А також акторка Гвінет Пелтроу поділилася рідкісними кадрами із підрослими донькою та сином.

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