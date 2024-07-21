Гвінет Пелтроу показала своїх дорослих дітей — фото

Американська акторка Гвінет Пелтроу. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Відома голлівудська акторка Гвінет Пелтроу насолоджується часом із дітьми. Зірка поділилася рідкісними кадрами із донькою Еппл та сином Мозесом.

Фото вона поділилася у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Зірка "Месників" поділилася рідкісною сімейною фотографією, на якій вона позує перед камерою з двома своїми дітьми — 20-річною Еппл та 18-річним Мозесом.

Для прогулянки із близькими Пелтроу обрала блакитну сорочку та білі джинси палацо.

Її донечка Еппл була одягнена в червоно-білу сукню в клітинку, а її брат позував перед камерою у бордовому поло і штанах кольору хакі.

Акторка Гвінет Пелтроу з дітьми — донькою Еппл Блайт та сином Мозеса Брюса

Нагадаємо, доньку Еппл Блайт та сина Мозеса Брюса Гвінет народила у шлюбі з музикантом британського гурту Coldplay Крісом Мартіном. Вони разом прожили у шлюбі понад 10 років.

Нагадаємо, ми розповідали про те, як син співачки Мадонни виживає без їжі. А також донька Бреда Пітта просуває свою петицію про законну відмову від прізвища актора.