Гвінет Пелтроу показала своїх дорослих дітей — фото

Гвінет Пелтроу поділилася рідкісними кадрами зі своїми дітьми
Відома голлівудська акторка Гвінет Пелтроу насолоджується часом із дітьми. Зірка поділилася рідкісними кадрами із донькою Еппл та сином Мозесом.
Фото вона поділилася у Stories на своїй сторінці Instagram.
Родина Гвінет Пелтроу
Зірка "Месників" поділилася рідкісною сімейною фотографією, на якій вона позує перед камерою з двома своїми дітьми — 20-річною Еппл та 18-річним Мозесом.
Для прогулянки із близькими Пелтроу обрала блакитну сорочку та білі джинси палацо.
Її донечка Еппл була одягнена в червоно-білу сукню в клітинку, а її брат позував перед камерою у бордовому поло і штанах кольору хакі.
Нагадаємо, доньку Еппл Блайт та сина Мозеса Брюса Гвінет народила у шлюбі з музикантом британського гурту Coldplay Крісом Мартіном. Вони разом прожили у шлюбі понад 10 років.
Нагадаємо, ми розповідали про те, як син співачки Мадонни виживає без їжі. А також донька Бреда Пітта просуває свою петицію про законну відмову від прізвища актора.
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