Русалочка Холли Бейли родила первенца — фото

Американская актриса, певица Холли Бейли. Фото: Instagram/hallebailey

Американская актриса, певица Холли Бейли, которая в прошлом году появилась на больших экранах в мюзикле "Русалочка" от Disney, впервые стала мамой. Отец ребенка — бойфренд кинозвезды, рэпер Дэррил Дуэйн Гренберри, профессионально известный как DDG.

Радостной новостью актриса поделилась в своем Instagram.

Читайте также:

Холли Бейли стала мамой

23-летняя актриса сообщила, что родила ребенка в последние дни 2023 года. Впрочем, написала об этом только сейчас. Холли опубликовала фото, на котором держит маленькую ручку ребенка. На запястье у него золотой браслет с надписью Halo. Скорее всего, это имя Гало. Также кинозвезда рассекретила пол ребенка.

"Лучшее, что мог сделать для меня 2023 год, это принести мне моего сына. Добро пожаловать в мир, мой ореол. Мир отчаянно хочет тебя знать", — написала Холли.

Звезда Disney не делала никаких заявлений о своей беременности и скрывала от общественности этот факт. Бейли и бойфренд DDG встречаются около двух лет. Пара объявила в Instagram о серьезных отношениях в марте 2022 года, когда основатель звукозаписывающего лейбла Zooted Music опубликовал пост в день рождения R&B-певицы.

Актриса, певица Холли Бейли и рэппер DDG. Фото: People

Напомним, ранее мы писали, что известная участница последнего "Холостяка" беременна первенцем. Также мы рассказывали, что хореограф Евгений Кот показал трогательную реакцию своей тещи на новость о предстоящем пополнении.