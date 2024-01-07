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Русалонька Голлі Бейлі народила первістка — фото

7 січня 2024 12:42
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Стас Кожушко
Редактор
Русалонька Голлі Бейлі народила первістка — фото
Американська акторка, співачка Голлі Бейлі. Фото: Instagram/hallebailey
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американська акторка, співачка Голлі Бейлі, яка минулого року з’явилася на великих екранах в мюзиклі "Русалонька" від Disney, вперше стала мамою. Батько дитини — бойфренд кінозірки, репер Дерріл Дуейн Гренберрі, професійно відомий як DDG.

Радісною новиною акторка поділилася в своєму Instagram.

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Голлі Бейлі стала мамою

23-річна акторка повідомила, що народила дитину в останні дні 2023 року. Втім, написала про це тільки зараз. Голлі опублікувала фото, на якому тримає маленьку ручку дитини. На зап’ясті в неї золотий браслет з надписом Halo. Скоріш за все, це ім’я Гало. Також кінозірка розсекретила стать дитини.

"Найкраще, що міг зробити для мене 2023 рік, це принести мені мого сина. Ласкаво просимо у світ, мій ореоле. Світ відчайдушно хоче тебе знати", — написала Голлі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Halle Bailey (@hallebailey)

Зірка Disney не робила жодних заяв про свою вагітність та приховувала від громадськості цей факт. Бейлі та бойфренд DDG зустрічаються майже два роки. Пара оголосила в Instagram про серйозні стосунки у березні 2022 року, коли засновник звукозаписного лейбла Zooted Music опублікував пост у день народження R&B-співачки.

Акторка, співачка Голлі Бейлі та репер DDG. Фото: People

Нагадаємо, раніше ми писали, що відома учасниця останнього "Холостяка" вагітна первістком. Також ми розповідали, що хореограф Євген Кот показав зворушливу реакцію своєї тещі на новину про майбутнє поповнення.

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