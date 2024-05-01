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Сальма Хайек в роскошных бриллиантах стала звездой сразу трех обложек Vogue

1 мая 2024 11:34
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Сальма Гаек в роскошных бриллиантах стала звездой сразу трех обложек Vogue
Актриса Сальма Хайек. Фото: Vogue Arabia
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Голливудская актриса Сальма Хайек стала звездой трех обложек издания Vogue Arabia. Хайек фотографировал Кунейт Акероглу, а модный директор Vogue Амине Джрейсати стилизовал съемку.

Об этом пишет Vogue Arabia.

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В съемке актриса позировала в нарядах от Balenciaga, Gucci и в украшениях Bucheron, также Сальма примерила одежду от Alexander McQueen. Журналу Хаек рассказала о дружбе со звездной актрисой Пенелопой Круз.

 

Актриса Сальма Хаек. Фото: Vogue Arabia
Актриса Сальма Хайек. Фото: Vogue Arabia

 

Актриса Сальма Хаек примерила стильное платье
Актриса Сальма Хайек. Фото: Vogue Arabia

 

Актриса Сальма Хаек снялась для глянца
Актриса Сальма Хайек. Фото: Vogue Arabia

 

Актриса Сальма Хаек. Фото: Vogue Arabia
Актриса Сальма Хайек. Фото: Vogue Arabia

 

Актриса Сальма Хаек снялась в эффектном наряде
Актриса Сальма Хайек. Фото: Vogue Arabia

 

Актриса Сальма Хаек. Фото: Vogue Arabia
Актриса Сальма Хайек. Фото: Vogue Arabia

 

Актриса Сальма Хаек. Фото: Vogue Arabia
Актриса Сальма Хайек. Фото: Vogue Arabia

"Мы никогда не врем друг другу. Это позволило нам сориентироваться в лицемерии и фальшивости Голливуда. Она помогает мне работать над ролью, потому что нет никого в мире, кто мог бы понять меня лучше", — говорит Хаек Пино о Пенелопе Крус.

Сальма Хайек родилась 2 сентября 1966 года в Коацакоалькосе, Мексика. Ее отец ливанского происхождения, а мать мексиканского/испанского происхождения. Актриса вышла замуж в 2009 году за известного француза Франсуа-Анри Пино, председателя и генерального директора Kering.

 

Имея корни в ливанской деревне Баабдат, Гаек Пино как никогда гордится этим. Размышляя о том, что на самом деле означает быть арабом в современном мире, звезда говорит: "Арабы имеют почти несравненную страсть к жизни, которая постоянно проходит испытание. Почти потому, что ты постоянно сталкиваешься со смертью, ты ценишь каждый маленький миг жизни. Для нас, арабов, готовить и есть вместе как семья — это благословение. Я стараюсь научить своих детей таким простым вещам, как благословение маленьких, драгоценных моментов".

Напомним, Сальма Хаек затмила падчерицу на светском мероприятии. А раньше Сальма Хайек поздравила звездную подругу с днем рождения.

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