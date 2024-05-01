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Сальма Гаєк у розкішних діамантах стала зіркою одразу трьох обкладинок Vogue

1 травня 2024 11:34
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Сальма Гаєк у розкішних діамантах стала зіркою одразу трьох обкладинок Vogue
Акторка Сальма Гаєк. Фото: Vogue Arabia
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Голлівудська акторка Сальма Гаєк стала зіркою трьох обкладинок видання Vogue Arabia. Гайєк фотографував Кунейт Акероглу, а модний директор Vogue Аміне Джрейсаті стилізував зйомку.

Про це пише Vogue Arabia.

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У зйомці акторка позувала у вбранні від Balenciaga, Gucci та у прикрасах Bucheron, також Сальма приміряла одяг від Alexander McQueen. Журналу Гаєк розповіла про дружбу з зірковою акторкою Пенелопою Круз.

 

Акторка Сальма Гаєк. Фото: Vogue Arabia
Акторка Сальма Гаєк. Фото: Vogue Arabia

 

Акторка Сальма Гаєк приміряла стильну сукню
Акторка Сальма Гаєк. Фото: Vogue Arabia

 

Акторка Сальма Гаєк знялась для глянцю
Акторка Сальма Гаєк. Фото: Vogue Arabia

 

Акторка Сальма Гаєк. Фото: Vogue Arabia
Акторка Сальма Гаєк. Фото: Vogue Arabia

 

Акторка Сальма Гаєк знялась у ефектному вбранні
Акторка Сальма Гаєк. Фото: Vogue Arabia

 

Акторка Сальма Гаєк. Фото: Vogue Arabia
Акторка Сальма Гаєк. Фото: Vogue Arabia

 

Акторка Сальма Гаєк. Фото: Vogue Arabia
Акторка Сальма Гаєк. Фото: Vogue Arabia

"Ми ніколи не брешемо один одному. Це дозволило нам зорієнтуватися в лицемірстві та фальшивості Голлівуду. Вона допомагає мені працювати над роллю, тому що немає нікого в світі, хто міг би зрозуміти мене краще", — говорить Гаєк Піно про Пенелопу Крус.

Сальма Гайєк народилася 2 вересня 1966 року в Коацакоалькос, Мексика. Її батько ліванського походження, а мати мексиканського/іспанського походження. Акторка вийшла заміж у 2009 році за відомого француза Франсуа-Анрі Піно, голову і генерального директора Kering.

 

Маючи коріння в ліванському селі Баабдат, Гаєк Піно як ніколи пишається цим. Розмовляючи про те, що насправді означає бути арабом у сучасному світі, зірка каже: "Араби мають майже незрівнянну пристрасть до життя, яка постійно проходить випробування. Майже тому, що ти постійно стикаєшся зі смертю, ти цінуєш кожну маленьку мить життя. Для нас, арабів, готувати та їсти разом як сім’я — це благословення. Я намагаюся навчити своїх дітей таким простим речам, як благословення маленьких, дорогоцінних моментів".

Нагадаємо, Сальма Гаєк затьмарила падчерку на світському заході. А раніше Сальма Гайєк привітала зіркову подругу з днем народження.

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Сальма Хаєк

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