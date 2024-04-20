Розкішна Сальма Гайєк у блискучій сукні затьмарила свою падчерку

Акторка Сальма Гаєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

Акторка Сальма Гайєк із чоловіком, мільярдером Франсуа-Анрі Піно, та падчеркою Матильдою відвідала гала-вечерю в рамках 60-ї бієнале сучасного мистецтва у Венеції. Зірка кіно приголомшила блискучим образом на світському заході.

Фото знаменитість показала у своєму Instagram.

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57-річна актриса обрала для виходу у світ блакитну сукню Balenciaga, розшиту паєтками, та прикраси Boucheron. Обидва бренди входять до конгломерату Kering, яким володіє чоловік Сальми. Падчерка актриси Матільда Піно позувала поруч із батьком та мачухою в аналогічній сукні сріблястого відтінку.

Акторка Сальма Гаєк у сімейному колі. Фото: instagram.com/salmahayek/

Акторка Сальма Гаєк у сімейному колі. Фото: instagram.com/salmahayek/

Акторка Сальма Гаєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

23-річна Матильда, модель та дочка Франсуа-Анрі Піно та його першої дружини Доротеї Лепер, у добрих стосунках із зоряною мачухою. Нещодавно Сальма привітала падчерку з днем народження, опублікувавши спільне селфі.

Актриса товаришує і з іншими дітьми чоловіка: 26-річним братом Матильди Франсуа та 17-річним сином Лінди Євангелісти Августином. Сальма та Франсуа-Анрі, які одружилися у 2009 році, виховують також 17-річну доньку Валентину.

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