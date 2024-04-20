Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Розкішна Сальма Гайєк у блискучій сукні затьмарила свою падчерку arrow

Розкішна Сальма Гайєк у блискучій сукні затьмарила свою падчерку

20 квітня 2024 11:19
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Розкішна Сальма Гайєк у блискучій сукні затьмарила свою падчерку
Акторка Сальма Гаєк. Фото: instagram.com/salmahayek/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Сальма Гайєк із чоловіком, мільярдером Франсуа-Анрі Піно, та падчеркою Матильдою відвідала гала-вечерю в рамках 60-ї бієнале сучасного мистецтва у Венеції. Зірка кіно приголомшила блискучим образом на світському заході.

Фото знаменитість показала у своєму Instagram.

Читайте також:

Сальма Гаєк похизувалась фігурою у сукні з блискітками

57-річна актриса обрала для виходу у світ блакитну сукню Balenciaga, розшиту паєтками, та прикраси Boucheron. Обидва бренди входять до конгломерату Kering, яким володіє чоловік Сальми. Падчерка актриси Матільда Піно позувала поруч із батьком та мачухою в аналогічній сукні сріблястого відтінку.

 

Акторка Сальма Гаєк у сімейному колі. Фото: instagram.com/salmahayek/
Акторка Сальма Гаєк у сімейному колі. Фото: instagram.com/salmahayek/

 

Акторка Сальма Гаєк у сімейному колі. Фото: instagram.com/salmahayek/
Акторка Сальма Гаєк у сімейному колі. Фото: instagram.com/salmahayek/

 

Акторка Сальма Гаєк. Фото: instagram.com/salmahayek/
Акторка Сальма Гаєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

23-річна Матильда, модель та дочка Франсуа-Анрі Піно та його першої дружини Доротеї Лепер, у добрих стосунках із зоряною мачухою. Нещодавно Сальма привітала падчерку з днем народження, опублікувавши спільне селфі.

Актриса товаришує і з іншими дітьми чоловіка: 26-річним братом Матильди Франсуа та 17-річним сином Лінди Євангелісти Августином. Сальма та Франсуа-Анрі, які одружилися у 2009 році, виховують також 17-річну доньку Валентину.

Нагадаємо, Зендея приміряла оригінальну сукню на кінопрем'єрі. А родина хворого Брюса Вілліса вийшла на червону доріжку.

закордонні зірки
зірки
зіркова пара
Сальма Хаєк

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться