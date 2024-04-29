Сальма Гаєйк привітала зіркову подругу "бандитку" з ювілеєм

Акторка Сальма Гайєк. Фото: Reuters

Голлівудська акторка Пенелопа Крус відсвяткувала своє 50-річчя. Акторка Сальма Гайєк поділилася спільними знімками з Крус з цієї нагоди.

Фото Гайєк виклала у своїх соціальних мережах.

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Сальма та Пенелопа знялися у мексиканському вестерні "Бандитки" в 2006 році. Комедійний бойовик Йоахіма Реннінга та Еспена Сендберга із Семом Шепардом, Стівом Заном і Дуайтом Йоакамом, який отримав жахливі відгуки, заробив у прокаті лише 18,3 мільйона доларів із бюджету в 35 мільйонів доларів.

"Дякую тобі, Боже, що послав на Землю особливу кількість років тому ангела. Усі ми, чиї шляхи перетиналися із нею, знаємо, що вона зробила наше життя захоплюючим, змістовним, надихаючим і з такою любов'ю навчила нас солідарності та вірності. Дякую тобі, Пенелопа, за маленьких янголят, яких ти народила на цей світ", — написала Гаєк під фото.

Пенелопа зберігає свою молодість, стежачи за своїм харчуванням, застосовуючи креми від зморшок, приймаючи біоідентичні гормони, тренуючись чотири рази на тиждень, спить по вісім годин на добу та медитує. Крус живе в Мадриді зі своїм чоловіком Хав'єром Бардемом, з яким у шлюбі 13 років, і їхнім 13-річним сином Леонардо та 10-річною дочкою Луною.

Актриса та 55-річний володар Оскара, почали зустрічатися в 2007 році. До Хав'єра Пенелопа зустрічалася з лауреатом "Оскара" Меттом Деймоном, лауреатом "Оскара" Меттью МакКонахі та чотириразовим номінантом на "Оскар" Томом Крузом.

Нагадаємо, Сальма Гаєк показала оголену фотосесію. А раніше Сальма Гаєк вразила стильним виходом на світському заході.