Сандра Буллок назвала актера, с которым хочет сыграть в кино перед смертью

Актриса Сандра Буллок. Фото: instagram.com/sandra.bullock.official/

Актриса Сандра Буллок мечтает снова поработать со своим коллегой по фильму "Скорость" Киану Ривзом. Во время выступления в подкасте 50 MPH 59-летняя звезда "Мисс Конгениальность" призналась, что очень хочет воссоединиться с Ривзом, которому тоже 59.

Об этом пишет Daily Mail.

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Лауреат премии "Оскар" впервые появилась на экране вместе с Ривзом в блокбастере "Скорость" 1994 года, а затем снова в романтической драме "Дом у озера" 2006 года.

"Перед тем, как я умру, прежде чем покинуть эту планету, я думаю, что нам с Киану нужно что-то сделать перед камерой", — призналась она.

Буллок даже сказала о потенциальной третьей части "Скорости", шутя: "Мы, знаете, в инвалидных колясках или с ходунками? Может быть. Может быть".

Ривз отказался вернуться в 1997 году для сиквела "Скорость 2: Круиз-контроль", оставив Буллок главной в фильме с Джейсоном Патриком. Многие критики назвали его одним из худших сиквелов всех времен. Хотя Ривз отказался от "Скорости 2" из-за сценария, он готов воссоединиться с Буллок для третьего фильма франшизы.

Звезда "Матрицы" утверждал, что он отчаянно хочет снова работать с Сандрой после того, как они в последний раз объединились для "Дома у озера". Ранее Ривз признался, что отказался от повторной роли офицера полиции Лос-Анджелеса Джека Тревена в "Скорости 2", поскольку "не реагировал" на разворачивающуюся в океане историю.

"Я очень хотел работать с Сандрой Буллок, мне нравилось играть Джека Тревена, и я любил "Скорость", но океанский лайнер? Я не имел ничего против привлеченных артистов, но тогда у меня было ощущение, что это просто неправильно", — говорит Ривз.

Напомним, Сандра Буллок потеряла жениха. А Киану Ривз шокировал появлением на костылях.