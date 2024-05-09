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Сандра Буллок назвала актора, з яким хоче зіграти у кіно перед смертю

9 травня 2024 08:36
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Сандра Буллок назавала актора, з яким хоче зіграти у кіно перед смертю
Акторка Сандра Буллок. Фото: instagram.com/sandra.bullock.official/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Сандра Буллок мріє знову попрацювати зі своїм колегою за фільмом "Швидкість" Кіану Рівзом. Під час виступу в подкасті 50 MPH 59-річна зірка "Міс Конгеніальність" зізналася, що дуже хоче возз'єднатися з Рівзом, якому теж 59.

Про це пише Daily Mail.

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Лауреат премії "Оскар" вперше з’явилася на екрані разом з Рівзом у блокбастері "Швидкість" 1994 року, а потім знову в романтичній драмі "Будинок біля озера" 2006 року.

 

"Перед тим, як я помру, перш ніж покинути цю планету, я думаю, що нам з Кіану потрібно щось зробити перед камерою", — зізналася вона.

Баллок навіть сказала про потенційну третю частину "Швидкості", жартуючи: "Ми, знаєте, в інвалідних візках чи з ходунками? Може бути. Може бути".

Рівз відмовився повернутися в 1997 році для сиквела "Швидкість 2: Круїз-контроль", залишивши Буллок головним у фільмі з Джейсоном Патріком. Багато критиків назвали його одним із найгірших сиквелів усіх часів. Хоча Рівз відмовився від "Швидкості 2" через сценарій, він готовий возз’єднатися з Буллок для третього фільму франшизи.

Зірка "Матриці" стверджував, що він відчайдушно хоче знову працювати з Сандрою після того, як вони востаннє об’єдналися для "Будинку біля озера". Раніше Рівз зізнався, що відмовився від повторної ролі офіцера поліції Лос-Анджелеса Джека Тревена у "Швидкості 2", оскільки "не реагував" на історію, яка розгортається в океані.

"Я дуже хотів працювати з Сандрою Буллок, мені подобалося грати Джека Тревена, і я любив "Швидкість", але океанський лайнер? Я не мав нічого проти залучених артистів, але тоді у мене було відчуття, що це просто неправильно", — говорить Рівз.

Нагадаємо, Сандра Буллок втратила нареченого. А Кіану Рівз шокував появою на милицях.

Сандра Буллок
Кіану Рівз
закордонні зірки
зірки

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