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Санта Димопулос похвасталась огромным букетом роз

24 мая 2024 19:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Певице Санти Димополус подарили роскошный букет.
Певица Санта Димополус. Фото: instagram.com/santadimopulos/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Певица Санта Димопулос показала, какой гигантский букет красных роз подарил ей анонимный любимый. Кроме цветов звезде подарили и большую мягкую игрушку.

Фотография певица выложила в Instagram.

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Певица Санта Димопулос с начала полномасштабного вторжения проживает за границей. Теперь она в Дубае.

В который раз поклонник дарит девушке огромные корзины цветов. На этот раз она получила несколько тысяч красных роз и еще один светлый букет с мягким мишкой. Санта выглядит счастливой и явно довольна своей личной жизнью. Однако подробности романа умалчивает.

"Я и мой парень Тедди", — пошутила звезда под фото.

Певица Санта Димополус с розами. Фото: instagram.com/santadimopulos/
Певица Санта Димополус с розами. Фото: instagram.com/santadimopulos/
Певица Санта Димополус с розами. Фото: instagram.com/santadimopulos/
Певица Санта Димополус с розами. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Напомним, Санта Димопулос поучала украинцев, как относиться к теракту в России. Также Джамала в тысяче цветов представила новый клип "Люблю".

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Дубай
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Санта Димопулос
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