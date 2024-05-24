Певице Санти Димополус подарили роскошный букет.

Певица Санта Димополус. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Певица Санта Димопулос показала, какой гигантский букет красных роз подарил ей анонимный любимый. Кроме цветов звезде подарили и большую мягкую игрушку.

Фотография певица выложила в Instagram.

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Певица Санта Димопулос с начала полномасштабного вторжения проживает за границей. Теперь она в Дубае.

В который раз поклонник дарит девушке огромные корзины цветов. На этот раз она получила несколько тысяч красных роз и еще один светлый букет с мягким мишкой. Санта выглядит счастливой и явно довольна своей личной жизнью. Однако подробности романа умалчивает.

"Я и мой парень Тедди", — пошутила звезда под фото.

Певица Санта Димополус с розами. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Певица Санта Димополус с розами. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Напомним, Санта Димопулос поучала украинцев, как относиться к теракту в России. Также Джамала в тысяче цветов представила новый клип "Люблю".