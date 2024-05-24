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Санта Дімопулос похизувалась величезним букетом троянд

24 травня 2024 19:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Співачці Санті Дімополус подарували розкішний букет — фото
Співачка Санта Дімополус. Фото: instagram.com/santadimopulos/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Співачка Санта Дімопулос показала, який гігантський букет червоних троянд їй подарував анонімний коханий. Окрім квіток, зірці подарували і велику м'яку іграшку.

Світлини співачка виклала в Instagram.

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Співачка Санта Дімопулос від початку повномасштабного вторгнення проживає за кордоном. Нині вона в Дубаї. 

Вже вкотре шанувальник дарує дівчині величезні кошики квітів. Цього разу вона отримала кілька тисяч червоних троянд та ще один світлий букет з м'яким ведмедиком. Санта має щасливий вигляд і явно задоволена своїм особистим життям. Однак подробиці роману замовчує.

"Я і мій хлопець Тедді", — пожартувала зірка під фото.

Співачка Санта Дімополус з трояндами. Фото: instagram.com/santadimopulos/
Співачка Санта Дімополус з трояндами. Фото: instagram.com/santadimopulos/
Співачка Санта Дімополус з трояндами. Фото: instagram.com/santadimopulos/
Співачка Санта Дімополус із трояндами. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Нагадаємо, Санта Дімопулос повчала українців, як ставитися до теракту в Росії. Також Джамала у тисячі квітів презентувала новий кліп "Люблю".

роман
Дубай
подарунки
Санта Дімопулос
квіти
Кохання
українські зірки

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