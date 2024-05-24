Співачці Санті Дімополус подарували розкішний букет — фото

Співачка Санта Дімополус. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Співачка Санта Дімопулос показала, який гігантський букет червоних троянд їй подарував анонімний коханий. Окрім квіток, зірці подарували і велику м'яку іграшку.

Світлини співачка виклала в Instagram.

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Співачка Санта Дімопулос від початку повномасштабного вторгнення проживає за кордоном. Нині вона в Дубаї.

Вже вкотре шанувальник дарує дівчині величезні кошики квітів. Цього разу вона отримала кілька тисяч червоних троянд та ще один світлий букет з м'яким ведмедиком. Санта має щасливий вигляд і явно задоволена своїм особистим життям. Однак подробиці роману замовчує.

"Я і мій хлопець Тедді", — пожартувала зірка під фото.

Співачка Санта Дімополус з трояндами. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Співачка Санта Дімополус із трояндами. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Нагадаємо, Санта Дімопулос повчала українців, як ставитися до теракту в Росії. Також Джамала у тисячі квітів презентувала новий кліп "Люблю".