Санта Дімопулос повчає українців через теракт у Росії

Співачка Санта Дімополус. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Українська співачка Санта Дімопулос висловила співчуття росіянам щодо теракту у "Крокус Сіті Холл", який відбувся 22 березня у Підмосковʼї.

Зірка написала про це в Instagram.

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Санті Дімопулос шкода росіян

Співачка Санта Дімопулос висловила співчуття сім'ям загиблих росіян у теракті. За попередньою інформацією там вбили до 140 людей, а також травмовано до 200 осіб.

Зірка від початку повномасштабного вторгнення пкблічно підтримувала Україну, втім зараз їй стало шкода росіян.

"Смерті невинних людей, війна, тероризм — це абсолютне зло. Ніщо не змусить мене бажати людям смерті. І я співчуваю сім'ям загиблих. Ми лише гості на цій планеті і замість того, щоб спостерігати і любити, ми знищуємо", — написала танцівниця.

Сторіз Санти Дімополус. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Зірка вважає, що українці не мають радіти загибелі росіян у цьому теракті. З її слів, те, що вони напали на Україну та вбили тисячі цивільних, не дає морального права бажати комусь смерті.

"Навіть, якщо ми класифікуємо когось, як боягузів через замовчування і мовчазну згоду на те, що відбувається з українським народом — це нікому не дає права радіти смертям. Тому що зло залишається злом", — додала зірка.

Зазначимо, що керівництво РФ намагається звинуватити у теракті Україну. Хоча Офіс президента заявив про непричетність. Це підтверлили і західні країни, США та Великобританія. Офіційно себе визнала винним у теракті організація ІДІЛ

Нагадаємо, "приручений" російський співак Шаман випустив пісню про теракт і нарвався на хейт. Також ведуча Тіна Канделакі пригадала сталінські наративи.